استعلام فاتورة الكهرباء بالسعودية أغسطس 2018 وطريقة التسجيل بخدمة الرسائل الإلكترونية

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استعلام فاتورة الكهرباء بالسعودية أغسطس 2018، حيث تسعى شركة الكهرباء بالمملكة العربية السعودية إلى تقديم كل الوسائل التي من خلالها تبسيط وتيسير طرق دفع قيم استهلاك الكهرباء على السادة المواطنين، كما تقدم الشركة مستوى متميز من الخدمات لعملائها، وهذا عن طريق إرسال رسائل كل شهر بصفة دورية بها قيمة فاتورة استهلاك الكهرباء داخل السعودية، يتم إرسال رسائل على البريد الالكترونى الخاص بكل عميل بالشركة مكتوب فيه بالتحديد قيمة ماتم استهلاكه العميل من كهرباء خلال الشهر، وإرسال الإشارات التي يعرف العميل من خلالها موعد سداد قيمة فاتورة الكهرباء، وسوف نستعرض لكم فيما يلي كيفية الاشتراك في خدمة ارسال الرسائل، وطريقة التسجيل داخل الموقع الخاص بشركة الكهرباء بالسعودية.

استعلام فاتورة الكهرباء بالسعودية أغسطس 2018

بداية الأمر لابد من الدخول على الموقع الخاص بشركة الكهرباء بالسعودية، ثم القيام بالتسجيل داخل الموقع من خلال تسجيل البريد الإلكتروني الخاص بالعميل .

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بعد القيام بالخطوة السابقة سوف يستلم العميل رسالة من الشركة على البريد الإلكتروني، تشتمل الرسالة على رابط خاص بالشركة يتم الضغط عليه، و سوف يتم إتمام عملية التسجيل داخل موقع شركة الكهرباء بالسعودية ، ومن ثم يصبح العميل مشترك بالخدمة .

الخطوة التالية الرجوع مرة أخرى موقع الشركة، والقيام بفتح الصفحة المعنية بخدمات العملاء المشتركين، وسوف يقوم العميل المشترك بتسجل معلومات خاصة به مثل اسم العميل، ومحل إقامة العميل والمدينة التى يعيش فيها، و رقم جوال العميل المشترك للتواصل من خلاله، وبعد إجراء الخطوات السابقة يدوس العميل على زر التسجيل .

بعد استكمال تلك الخطوات السابقة سوف ترسل لك الشركة رسالة على جوالك تؤكد فيها الشركة رقم حسابك، وتصبح أنت من هذه اللحظة مشترك في موقع خدمة شركة الكهرباء بالسعودية.

بعد عملية تسجيل البيانات في الموقع و ارسال الشركة لك رقم الحساب الخاص بك لابد للعميل أن يشترك في خدمة التي تقدمها الشركة وهى خدمة الفاتورة الالكترونية بالسعودية، عن طريق الرابط.

يلى ذلك عملية الدخول إلى الصفحة سجل بواسطة رقم حساب العميل المستخدم الذي حصل العميل المشترك عليه من عملية التسجيل السابقة في موقع الشركة بجوار البريد الإلكتروني، ثم يقوم العميل المشترك باختيار اللغة التي تتناسب معه و يسجل.

عقب استكمال كل هذه الخطوات سوف ترسل الشركة رسالة كل شهر بها فاتورة الكهرباء بقيمة الاستهلاك الخاصة العميل، بالإضافة إلى عدد من التنبيهات الدورية التي تعمل على تذكير العميل بسرعة دفع قيمة الفاتورة، كما أن فى حالة عدم السداد سوف تقوم شركة الكهرباء السعودية بإرسال رسالة على البريد الالكترونى تخبر فيها العميل بموعد قطع الخدمة إذا لم يسدد قيمة الفاتورة. المزايا التى يحصل عليها العميل المشترك فى برنامج شركة الكهرباء السعودية :

عقب استكمال كل هذه الخطوات سوف ترسل الشركة رسالة كل شهر بها فاتورة الكهرباء بقيمة الاستهلاك الخاصة العميل، بالإضافة إلى عدد من التنبيهات الدورية التي تعمل على تذكير العميل بسرعة دفع قيمة الفاتورة، كما أن فى حالة عدم السداد سوف تقوم شركة الكهرباء السعودية بإرسال رسالة على البريد الالكترونى تخبر فيها العميل بموعد قطع الخدمة إذا لم يسدد قيمة الفاتورة. إمكانية التعرف على قيمة الفواتير والاشتراكات و طرق السداد على حسب الطريقة التى تناسب العميل.

إمكانية إرسال واستقبال الشكاوى والبلاغات عن انقطاع التيار والطلبات المطروحة لخدمات الكهرباء.

قبول جميع الشكاوى والمخالفات التى تخص مواصفات الأمن والسلامة للحفاظ على المواطنين من أى خطر يهدد حياتهم.

استخدام الخرائط لمعرفة أماكن نوافذ الخدمات الموجودة فى كل مكان.

تسهيل وتوفير كل المعلومات التى تتعلق بطريقة التسجيل و الاشتراك بالخدمات الإلكترونية التي تقدمها شركة الكهرباء السعودية لعملائها بكفاءة وعلى أكمل وجه.

إستقبال كافة والتوصيات والاقتراحات المقدمة من العميل للشركة عن طريق نافذة”رأيك يهمنا”، حتى تستطيع الشركة الوصول الى مستوى الخدمة المرضي للعميل المشترك بالخدمة، حتى يشعر العميل أن الشركة تسعى دائما وراء رفع مستوى الخدمات وبجودة أفضل.