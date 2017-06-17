ننشر تقرير الاتحاد الأوروبي عن إجمالي الحوادث الإرهابية التي وقعت في الدول الأعضاء في 2016

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جاء في تقرير صادر عن الاتحاد الأوروبي أن حوالي ثمان دول أوروبية تعرضت لحوالي 142 هجوم إرهابي ما بين محاولات ناجحة، ومحاولات فشلت ومحاولات اجهضت في عام 2016.

وجاء في هذا التقرير الترتيب التالي: أن فرنسا كانت صاحبة النصيب الأكبر من هذه العمليات الإرهابية وتصدرت القائمة بحوالي 23 محاولة، تليها دولة إيطاليا بحوالي 17 محاولة، وكذلك حظيت دولة إسبانيا بنصيب 10 محاولات، ودولة اليونان بحوالي 6 محاولات، ثم دولة ألمانيا 5 محاولات، ثم دول بلجيكا بحوالي 4 عمليات إرهابية، ثم دولة هولندا بهجوم إرهابي واحد فقط.

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وذكر التقرير الصادر عن الاتحاد الأوروبي أن الهجمات الإرهابية أدى إلى سقوط قتلى حوالي 142 شخصا، وإصابة حوالي 379 آخرين، و كما شمل التقرير أن هذه العمليات الإرهابية وقعت في حوالي 8 دول من أعضاء الاتحاد الأوروبي، وأكثر من نصف الهجمات وقعت في دولة بريطانيا وحدها.

وأشار التقرير الصادر عن الاتحاد الأوروبي أن حوالي 1002 شخص تم القبض عليهم للاشتباه بعلاقتهم بهذه العمليات الإرهابية التي وقعت في 2016، وأوضح التقرير أن هذا النوع من الهجمات له علاقة بما يسمى “الإرهاب الجهادي”.

كما جاء في التقرير أن من بين 1002 شخص الذي تم إلقاء القبض عليهم لتورطهم في مثل هذه الهجمات الإرهابية كانت أعمارهم في حوالي الـ 25 سنة أو أقل من 25 سنة، وجاء في التقرير أن 53 من المشتبه في علاقتهم بالعمليات الإرهابية كانوا من النساء، وكما وقعت محاكمات بلغ عددها حوالي 275 محاكمة الأشخاص حيث كانت 580 منهم ذكور، والباقي من النساء، وكانت المتفجرات هي الأداة المستخدمة في حوالي 40% من هذه الهجمات الإرهابية.

وأشار مفوض شؤون الهجرة في الاتحاد الأوروبي، ديمتريس افرامبوليس: يأتي على رأس أولويات السياسات المشتركة في المرحلة المقبلة مكافحة الإرهاب، وهذا ليس فقط في دول أوروبا، وإنما على مستوى دول العالم كله، وذلك حرصا على سلامة المواطنين في كل العالم، وتماسك المجتمعات، وكل هذا يستلزم التعاون من خلال الحدود على كل المستويات بين الدول، وكذلك التعاون في مجال تبادل المعلومات، وأوضح: أن هذا التغيير المقترح على الدول يقوم على إجراءات لتوحيد تقديم طلب اللجوء السياسي، ويضمن فقط بقاء من يستحق اللجوء إلى دول أوروبا.