أردوغان : أنقرة أرادت إنشاء قاعدة عسكرية فى السعودية ولكن لم نتلقى رد حتى الآن

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صرح الرئيس التركي “رجب طيب أردوغان” أنه تقدم بعرض على العاهل السعودي “الملك سلمان بن عبدالعزيز”، بإنشاء قاعدة عسكرية تركية داخل أراضي المملكة العربية السعودية.

وقال “أردوغان” أثناء اللقاء الذى أجراه مع إحدى القنوات البرتغالية : “أن الملك سلمان وعد بتقييم الأمر، ولكن الرد لم يأتِ حتى الأن ” .

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وأضاف “أردوغان” أنه أكد على أن الملك سلمان ، بأنه قادر على حل أزمة قطع السعودية والإمارات والبحرين ومصر العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع قطر نظراً لكونه أحد أكبر ملوك الخليج قدراً ، وجاء اتهام قطر على خلفية دعمها لبعض الجماعات الإرهابية وهو ما تنفيه قطر تماماً .

وتابع “أردوغان” أنه يليق بالسعودية أن تعمل على حل الأزمة في هذا الشهر المبارك .

وحول بدء أنقرة تطبيق اتفاقية نشر قوات تركية على الأراضي القطرية ، وهو ما تتضمنه الاتفاقية المبرمة بين البلدين والتي تسمح بإنشاء قاعدة عسكرية تركية في قطر ، علق “أردوغان” إن القاعدة العسكرية التركية في قطر بدأت أعمالها في عام 2014 ، وكان هدفها هو حفظ الأمن والسلام في منطقة الخليج بشكل كامل ، وأكد خلال حديثه على أن قطر تحتوى على قواعد عسكرية أمريكية وأخرى فرنسية .

وأكمل “أردوغان” حديثه عن قطر قائلاً : “أعرف دولة قطر عن قرب ، وبشكل جيد جداً ، وعلى مدار 15 عاماً خلال فترة رئاستي للحكومة ورئاسة الجمهورية ، وأرى أن القرارات التي أتخذت بحقها في الوقت الحالى غير صحيحة”.

متعجباً كون قطر دولة غالبية سكانها من المسلمين ، وأن من فرضوا هذه العقوبات مسلم ، والمُعاقب مسلم ، لذا من الضرورى ألا يتصرف المسلم بمثل هذا السلوك تجاه أخيه المسلم ، خصوصاً في شهر رمضان .