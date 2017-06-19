3 قتلى و10 جرحى فى حادث دهس لمصلين في منطقة فنزبيري بارك بلندن

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أفادت وسائل إعلام إنجليزية وعالمية أن الحادث الذي وقع في منطقة فنزبيري بارك في العاصمة البريطانية مدينة لندن ، والذي تسبب في مقتل عدد من المصلين عبر دهسهم بسيارة أثناء خروجهم من مسجد منطقة فينسبري، قد أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص و جرح 10 آخرين ، بعض منهم في حالات خطرة.

وفي سياق متصل فقد صرح شهود عيان على حادث الدهس الذي استهدف مصلين في أثناء خروجهم من مسجد فنزبيري في منطقة فنزبري بارك في العاصمة البريطانية لندن، مؤكدين أن منفذ الحادث كان يستهدف المصلين بعد خروجهم من المسجد فعلا، ومن المتوقع أن يكون من بين ضحايا الحادث أشخاص من جنسيات مختلف مثل الصوماليين والجزائريين، حيث أن هذه المنطقة يسكنها أشخاص من الجزائر واليمن والصومال ومن البنغال، كما أن منطقة فنزبري بارك في لندن يوجد بها مسجدان.

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هذا وترددت بعض الأخبار على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام الإنجليزية ، تشير الى أن الشرطة البريطانية تمكنت من القبض على شخص مشتبه به في تنفيذ جريمة الدهس ، وجاري الآن البحث عن إثنين آخرين لاتهامهم بالتخطيط وتنفيذ الجريمة.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وتويتر عدة صور وفيديو توضح جريمة الدهس، ويظهر في الصور والفيديو تجمعات كبيرة من الجاليات المختلفة في محيط واقعة الدهس التي وقعت اليوم في منطقة فنزبيري بارك في لندن ببريطانيا.