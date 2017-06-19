شاحنة تقوم بدهس المصلين اثناء خروجهم من مسجد في لندن

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قامت قوات الشرطة البريطانية بالاعلان عن ان شاحنة صغيرة قامت بدهس مجموعة من المارة في احدى شوارع شمال شرق لندن حوالي ما ليل يوم الاحد و فجر يوم الاثنين ، و نتج عن عملية الدهس سقوط العديد من المصابين ، و وضحت قوات الشرطة مضيفة من خلال الاعلان عن انها قامت باعتقلت شخص.

و صرحت خدمة الإسعاف في لندن إنها قامت بارسال أكثر من فرقة اسعاف الى مكان الحادث ، وذلك على طريق سيفن سيسترز.

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و يذكر انه وفقا لمجلس المسلمين ، و الذي يعد المنظمة التمثيلية للمسلمين في المملكة المتحدة ، فإنّ هذا الاصطدام تم حدوثه أمام احدى المساجد الموجودة في لندن .

و قال المجلس على موقع التواصل الاجتماعي تويتر ، بأنه علم أن شاحنة صغيرة قامت بدهس المصلين عند وقت خروجهم من مسجد فينسبوري بارك ، و قال ايضا انهم يقومون بالصلاة للضحايا.

و صرح العديد من الشهود عن حالة الهلع التي كانت في المكان ، حيث رؤية الاجساد ممدة على الاراضي و رجال الاسعاف في محاولة من اجل المساعدة ، و صرح احد الشهود انه كان يعتقد ان المسجد كان هو الهدف ، و صرح شاهد اخر انه رأى شاحنة بيضاء و على متنها 3 اشخاص.

و الجدير بالذكر ان المملكة المتحدة البريطانية قد شهدت 3 اعتداءات خلال الثلاث اشهر الماضية ، حيث يذكر ان تنظيم الدولة الاسلامية قد تبنى اعتداء حدث في يوم 22 من شهر مارس الماضي ، و قد نتج عنه سقوط خمسة قتلى في لندن ، وذلك من خلال قيام رجل بدهس المارة الموجودين على جسر ويستمنستر ثم قام بقتل اربعة اشخاص ، وبعدها قام بطعن شرطيا حتى الموت ، وذلك قبل ان يتم قتله في باحة البرلمان ، و الجدير بالذكر ان الارهابي كان خالد مسعود وهو انجليزي كان قد اعتنق الاسلام و انضم للتنظيم الارهابي .

ثم تبني التنظيم بعدها شهرين اعتداء ، عندما قام بريطاني من اصل ليبي بتفجير نفسه حفلة غنائية للمغنية اريانا غراندى ، و في الثالث من يونيو قامت شاحنة صغيرة بعملية دهس على جسر لندن بريدج ،ثم نزل ركابها و قامو بطعن القتلى عشوائيا