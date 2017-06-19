شاحنة تقوم بدهس المصلين اثناء خروجهم من مسجد في لندن

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شاحنة تقوم بدهس المصلين اثناء خروجهم من مسجد في لندن
الشرطة البريطانية تلقى القبض على شاباً يشتبه فى ضلوعه فى إنفجار مانشستر

قامت قوات الشرطة البريطانية بالاعلان عن ان شاحنة صغيرة قامت بدهس مجموعة من المارة في احدى شوارع شمال شرق لندن حوالي ما ليل يوم الاحد و فجر يوم الاثنين ، و نتج عن عملية الدهس سقوط العديد من المصابين ، و وضحت قوات الشرطة مضيفة من خلال الاعلان عن انها قامت باعتقلت شخص.

و صرحت خدمة الإسعاف في لندن إنها قامت بارسال أكثر من فرقة اسعاف الى مكان الحادث ، وذلك على طريق سيفن سيسترز.

و يذكر انه وفقا لمجلس المسلمين ، و الذي يعد المنظمة التمثيلية للمسلمين في المملكة المتحدة ، فإنّ هذا الاصطدام تم حدوثه أمام احدى المساجد الموجودة في لندن .

و قال المجلس على موقع التواصل الاجتماعي تويتر ، بأنه علم أن شاحنة صغيرة قامت بدهس المصلين عند وقت خروجهم من مسجد فينسبوري بارك ، و قال ايضا انهم يقومون بالصلاة للضحايا.

و صرح العديد من الشهود عن حالة الهلع التي كانت في المكان ، حيث رؤية الاجساد ممدة على الاراضي و رجال الاسعاف في محاولة من اجل المساعدة ، و صرح احد الشهود انه كان يعتقد ان المسجد كان هو الهدف ، و صرح شاهد اخر انه رأى شاحنة بيضاء و على متنها 3 اشخاص.

و الجدير بالذكر ان المملكة المتحدة البريطانية قد شهدت 3 اعتداءات خلال الثلاث اشهر الماضية ، حيث يذكر ان تنظيم الدولة الاسلامية قد تبنى اعتداء حدث في يوم 22 من شهر مارس الماضي ، و قد نتج عنه سقوط خمسة قتلى في لندن ، وذلك من خلال قيام رجل بدهس المارة الموجودين على جسر ويستمنستر ثم قام بقتل اربعة اشخاص ، وبعدها قام بطعن شرطيا حتى الموت ، وذلك قبل ان يتم قتله في باحة البرلمان ، و الجدير بالذكر ان الارهابي كان خالد مسعود وهو انجليزي كان قد اعتنق الاسلام و انضم للتنظيم الارهابي .

ثم تبني التنظيم بعدها شهرين اعتداء ، عندما قام بريطاني من اصل ليبي بتفجير نفسه حفلة غنائية للمغنية اريانا غراندى ، و في الثالث من يونيو قامت شاحنة صغيرة بعملية دهس على جسر لندن بريدج ،ثم نزل ركابها و قامو بطعن القتلى عشوائيا