قتلى و جرحى فى حادث دهس للمصلين في لندن

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حادث دهس المصلين في بريطانيا، هذا ما شاهدته العاصمة لندن بعد صلاة التراويح بالقرب من مسجد فينسبري بارك و الذي يقع شمال لندن و من المتعارف أن هذه المنطقة تحديدا بلندن يكثر عدد المسلمين هناك وأسفر عن هذا الحادث عدد عشرة أفراد من بينهم قتيل وجرحى في حالة خطرة .

وقع هذا الحادث وبالتحديد في الساعة 12 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش و هذا ما أفادت به الشرطة البريطانية ، كما قالت أن دهس المصلين كان بعربية فان ركبها عدد ثلاث أفراد و تم القبض على منفذ الحادث و الذي يبلغ من العمر ثمانية و أربعون عام ومن المعروف عنه انه من العنصريين المعادين للإسلام و المسلمين و أيضا المهجرين.

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أفاد أيضا شهود العيان بان العربية كانت تتوجه نحو المصلين بسرعة كبيرة للاصطدام بأكبر عدد منهم ، كما تدخلت شرطة مكافحة الإرهاب في لندن بالتحقيق مع الشرطة البريطانية في هذا الحادث ، و قام مجلس مسلمي بريطانيا بالمطالبة بالسلطات البريطانية بزيادة وتكثيف الأمن حول المساجد حيث تمت الإشارة أن منفذ الحادث لم يكن بمحض الصدفة و لكن هذا حادث عمد لقتل المسلمين .

و يذكر انه تم التبليغ عن الحادث فور وقوعه ، و تم التحرك فورا من قبل الشرطة البريطانية إلى مكان الحادث وبدء التحقيقات تفاصيل الحادث من شهود العيان للواقعة و التحقيق مع مرتكبي الحادث بعد الإمساك به من قبل المواطنين .

و صرحت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى أنها حزينة بسبب هذا الحادث و متألمة للمصابين وتقديم التعازي لأهالي المفقودين نتيجة لما حدث و صورت هذا الحادث بأنه حادث بشع