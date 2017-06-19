جون كاسن: بريطانيا تدعم جهود الكويت لحوار الأطراف لحل الأزمة القطرية

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تدعم بريطانيا جهود دول الكويت للحوار لحل أزمة قطع العلاقات الدبلوماسية العربية مع دول قطر، ودعت الكويت قطر إلى اتخاذ مواقف تزيل الخلاف مع جيرانها، وأن تكون إجراءاتها بهذا الصدد على محمل الجدية، جاء هذا ضمن تعليق السفير البريطاني بالقاهرة جون كاسن، على الأزمة القطرية الخليجية.

كما صرح السفير البريطاني جون كاسن بأن الفترة الحالية في المنطقة فترة حاسمة، وأوضح على هامش حفل إفطار للاحتفال بـ الملهمين المصريين، أنه من المهم عدم حدوث تصعيد في الأزمة في الوقت الراهن، وكما أعلن عن دعم بلاده لجهود المجتمع الدولي والكويت لحل الأزمة عن طريق الحوار بين قطر والدول المقاطعة لها.

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كما طرح السفير جون كاسن خلال زيارته الأسبوع الماضي على بلاده استئناف الرحلات البريطانية بشرم الشيخ، معربا عن وجه نظره أمام حكومة بلاده الجديدة بأهمية هذه الرحلات السياحة على الاقتصاد المصري.

وأوضح أن هناك رحلات سياحية أسبوعية من لندن إلى كل من الأقصر وأسوان، والإسكندرية، والقاهرة، ومرسى علم، والغردقة، فهذا يدل على أن النشاط السياحي بالوجه العام مستمر، كما تحتل الاستثمارات السياحية البريطانية في مصر المرتبة الثانية، وشهد الربع الأول من عام 2017 زيادة بنسبة 20% من السياحة البريطانية في مصر.

أما بالنسبة لحالة المصرية رانيا إبراهيم التي حاصرها الحريق في برج لندن مع طفلتيها، فصرح أن هذه الحالة لا تزال السلطات المسؤولة في بريطانيا غير متأكدة منها حتى الآن، مع استمرار التواصل بين الحكومة المصرية والحكومة البريطانية في هذا الصدد، مؤكدا أن بلاده تعمل على تعزيز الدعم لأي شخص بأي جنسية.

وأما في مجال التعاون الاقتصادي فأوضح السفير البريطاني بالقاهرة أن هناك تعاون اقتصادي قائم عن طريق شركات بريطانية ومؤسسات اقتصادية منذ عام 2011 مثل فودافون، و شل، وبي بي، وبعض البنوك وشركات الأدوية، وكما أكد على جذب شركات جديدة بريطانية للعمل في السوق المصرية لخلق فرص عمل كثيرة.

ومعربا عن زيادة التعاون الاقتصادي بين البلدين عن طريق تشجيع الاستثمارات الجديدة وجذبها للعمل في السوق المصرية بعد استقرار الحكومة الجديدة، وانتهاء فترة الانتخابات البريطانية وتداعياتها.