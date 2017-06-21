منفذ اعتداء الشانزيليزيه كان يحمل سلاح مرخص

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قامت قوات الشرطة الفرنسية بتوقيف أربعة أفراد من عائلة الارهابي المتطرف الذي تم مقتله يوم الاثنين ، وذلك اثناء محاولته في ان يتفذ اعتداء في جادة الشانزيليزيه الشهيرة الواقعة في العاصمة الفرنسية باريس و تم اعتقلهم رهن التحقيق ، و ذلك وفقا لافادة مصدر قضائي خلال يوم الثلاثاء.

و تم التوضيح من قبل المصدر قضائي ، أنه اثناء عملية دهم لمنزل من قام بتنفيذ محاولة الاعتداء و المسمى آدم الجزيري و ذلك في في بلدة بليسيس-باتيه التي تقع على مسافة أقل من 30 كلم من جنوب باريس، قامت القوات بتوقيف زوجة المعتدي السابقة و شقيقه و زوجة شقيقه في عصر يوم الاثنين.

و صرح المصدر مضيفا أن والد المهاجم أيضا تم توقيفه رهن التحقيق في مساء يوم الاثنين وذلك بعد ان حضر إلى المنزل المقيم فيه .

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و الجدير بالذكر أن أدين آدم الجزيري الذي يبلغ من العمر 31 عاما و الذي يتحدر من عائلة سلفية ، لم تتم ادانته من قبل و لكنه كان مدرجا على قوائم السلطات الفرنسية الخاصة بالافراد الذين يتم اعتبارهم يشكلون اخطار أمنيا و ذلك منذ عام 2015 حيث شرع الجزيرى في الانتماء إلى التيار الإسلامي المتطرف.

و يذكر ان والده قال في رده على أسئلة وكالة فرانس برس بينما كان عائدا إلى بيته أن ابنه آدم الجزيري كان حامل لسلاحا ولديه التصريح الخاص به، وذلك لانه كان يتدرب على الرماية.

و جدير بالذكر ان آدم الجزيرى الذي كان من الافراد الذين تم ادراحهم على القوائم الأمنية، إلا انه كان لديه ترخيصا لاجل حمل السلاح، و جاء ذلك وفقا لمصدر مطلع على الملف.

و يذكر ان محاولة الاعتداء التي قام بها ادم و لم تقوم أي جهة حتى الان بأعلان مسؤوليتها عنها كانت قد حدثت بعد ظهر يوم الاثنين في جادة الشانزيليزيه السياحية الواقعة في العاصمة الفرنسية باريس ، و ذلك بعد مرور ما يقرب من شهرين على عملية مقتل لشرطي في يوم 20 من شهر أبريل على نفس الجادة من خلال اطلاق احد الجهاديين الرصاص و لكن قوات الأمن قامت بمقتله.