الخارجية الامريكية تدين الهجوم الارهابي على مصلين لندن ،وترامب يلتزم الصمت

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قامت الخارجية الاميركية و معها المستشارة الرئاسية ايفانكا ترامب يوم الاثنين بادانه الهجوم الذي قام باستهداف مصلين ، و ذلك قبيل مغادرتهم من احد المساجد الواقعة في شمال لندن ، بينما قام الرئيس الامريكي دونالد ترامب بالتزام الصمت و الذي يعد لمر غريب عليه و على غير عادته فهو دائما يسارع الى ان يقوم بادانة الهجمات التي يتم شنها من قبل المتطرفين الاسلاميين حول العالم.

و يذكر ان ايفانكا ترامب ، و التي تعد المستشارة الاولى للرئيس الامريكي دونالد ترامب وابنته ، قد كتبت في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر نقوم بارسال الحب و نصلي من اجل ضحايا مسجد فينسبري بارك ، و علينا أن نقف جميعا في حالة اتحاد ضد الكراهية والتطرف في كل الاشكال البشعة له.

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و الجدير بالذكر ان هيذر نويرت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الاميركية قالت في تصريح لها ان الولايات المتحدة الامريكية تقوم بشدة و حدزم بأدانه الاعتداء الذي وقع في الامس و الذي قام باستهداف على ما يبدو مجموعة من المؤمنين المسلمين في العاصمة البريطانية لندن.

ثم قالت مضيفة اننا نقوم بالتعبير عن التطاعف من جهاتنا مع عائلات الضحايا واقاربهم و نتمنى الشفاء العاجل للمصابين.

و الجدير بالذكر ان الرئيس الامريكي دونالد ترامب كان يسرع دائما الى ان يرسل التغريدات عبر مواقع التواصل الاجتماعي عند وقوع اي هجمات ارهابية في السابق ، و يقوم بتكرار الدفاع عن القرار الذي اخذه ولكنه لم ينفذ ، وكان خاص بمنع قدوم المواطنين التابعين لعدد من الدول التي يأخذ اغلبية سكانها الاسلام كدين لهم الى الولايات المتحدة الامريكية .

و يذكر ان الهجوم الحداث في العاصمة البريطانية لندن قد اسفرعنه مقتل شخص و تمت اصابة عشرة اخرين ، وذلك عندما قامت شاحنة بصدم عددا من المسلميين اثناء خروجهم من مسجد فينسبري بارك بعد انتهاء الصلاة ما بين فجر يوم الاثنين وليل يوم الاحد ،و ذلك يعد ثاني اعتداء ارهابي يحدث في العاصمة البريطانية لندن خلال هذا الشهر.