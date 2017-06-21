ايران تحتج على تصريحات وزير الخارجية الامريكي بخصوص تغيير النظام الايراني

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قامت طهران باستدعاء القائم بالاعمال السويسري و الذي تقوم بلاده بتمثيل المصالح الخاصة بالولايات المتحدة الامريكية في ايران، وذلك بسبب احتجاج على ما صرح به وزير الخارجية الاميركي ريكس تيلرسون بخصوص تغيير النظام في ايران.

والجدير بالذكر انه في تصريح تم نشره من خلال وسائل الاعلام ، صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الايرانية بهرام قاسمي ، ان استدعاء القائم بالاعمال السويسري الى وزارة الخارجية لكي يتم تسليمه يعد احتجاجا شديد اللهجة من الجمهورية الاسلامية في ايران، و رد قوي على ما صرح به وزير الخارجية الاميركي حيث هناك تتناقض بين التصريحان الامريكية و القواعد الدولية و ميثاق الامم المتحدة.

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و يذكر ان ريكس تيلرسون اكد الاسبوع الماضي خلال تصريحاته ان سياسة الولايات المتحدة الاميركية بخصوص ايران تعمل على دحر هيمنتها في منطقة الشرق الاوسط و ان تعمل على احتواء قدرة ايران على ان تطور اسلحة نووية و تقوم بدعم عناصر في داخل ايران من اجل ان يحدث انتقال سلمي للسلطة من النظام الحالي إلى نظام اخر، و الجدير بالذكر ان هذه التصريحات جائت على لسان ريكي تيلرسون عندما كان يتحدث امام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الامريكي.

و في نفس السياق قامت ايران بتسليم الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش رسالة اخرى تعلن فيها احتجاج الدولة الاسلامية على هذه التصريحات الامريكية ، و ذلك وفقا لما قامت باعلانه وكالة الأنباء الايرانية (ارنا).

و يذكر ان الولايات المتحدة الامريكية و ايران لن تحدث بينهم اي علاقات دبلوماسية منذ عام 1980.

و على جانب اخر فأن الرئيس الامريكي الحالي منذ ان وصل إلى الحكم يقوم بانتقاد ايران ، بالرغم من وجود نوع من التقارب قد بدأ من خلال الرئيس السابق باراك اوباما الذي توصل الى اتفاق مع ايران بخصوص ملفها النووي في عام 2015.

و يذكر ان الرئيس ترامب توعد لانهاء الاتفاق خلال حملته الانتخابية ، وايضا في نفس السياق قام مجلس الشيوخ الامريكي بفرض عقوبات على ايران لاتهامها بدعم الارهاب الدولي