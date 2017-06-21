ماكرون يدعوا مسلمين فرنسا إلى القيام بدورهم في محاربة الإرهاب

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قام الرئيس الفرنسي الحالي إيمانويل ماكرون وذلك خلال حفل إفطار في العاصمة الفرنسية باريس في مساء يوم الثلاثاء، إلى دعوة المسؤليين في الديانة الاسلامية المقيمين في داخل فرنسا الى ان يقوموا بدورهم في “محاربة من يدعوا إلى الكراهية والانعزالية”.

و الجدير بالذكر ان هذه تعد اول المرة منذ ما يقرب من عشر سنوات في ان يشرع رئيس فرنسي بأن يشارك في حفل الافطار السنوي للمجلس الفرنسي الخاص بالديانة الاسلامية، تلك الهيئة التي تمثل ثاني اكبر ديانة في فرنسا.

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و قام الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بشكر مسؤولي الديانة الاسلامية في فرنسا ، وذلك من اجل ادانتهم الاعتداءات الجهادية التي اسفر عنها في فرنسا 239 قتيلا منذ بداية شهر ينايرمن عام 2015.

و صرح الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون خلال حفل الافطار السنوى ، بان المجلس الفرنسي للديانة الاسلامية لم يقوم بالتخلف حتى و لو مرة واحدة ، و انه قد عرف كيف يجد الكلمات من دون ان يقع في النكران.

و قال الرئيس الفرنسي ماكرون مؤكدا في حفل الافطار الذي تم حضوره بطريقة مخصصة من قبل وزير الداخلية جيرار كولومب ان كلا من السلطات العامة والسلطات الاسلامية لديها معارك مشتركة يجب الخوض فيها.

ثم قال مضيفا خلال الحفل ، ان معركة فرنسا الحازمة ضد داعش (تنظيم الدولة الاسلامية ) يجب ان تكون هناك ملاحقة حازمة لاجل الذين يقوم بالسعى الى جعل اماكن العبادة الخاصة بالمسلمين اماكن من اجل الدعوة الى الكراهية وحتى من اجل الدعوة الى العنف.

و قال الرئيس الفرنسي ماكرون مشددا على ان مسؤولي الديانة الاسلامية في فرنسا يجب ان يقوموا بمعركة الفكر والايمان هذه في الساحة ، و خاصة مع الاجيال الاصغر سنا الصاعدة.

وحرص الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بأن يقو بالدعوة الى خوض “معركة ثانية” ضد كل ممارسة للاسلامييين المتطرفين يكون بينها و بين قيم الجمهورية معارضة.

و ايضا قام الرئيس ماكرون يالدعوة الى خوض “معركة ثالثة” ، تتمثل في ان يتم تأهيل الائمة على الاراضي الفرنسية لكي يكونوا على نعرفة كاملة بقيم الجمهورية.