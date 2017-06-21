مجلس الامن يتوصل إلى قرار بنشر قوات مجموعة الخمس في الساحل

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تم التصويت من قبل مجلس الامن الدولي التابع لمنظمة الامم المتحدة ، وذلك خلال يوم الاربعاء على مشروع القرار الذي تم اعداده من قبل فرنسا ، والذي يعمل على تمهيد الطريق امام خمس دول افريقية من اجل ان تنشر قوة عسكرية لكي تحارب الجهاديين في منطقة الساحل، و ذلك وفقا لما افاد دبلوماسيون.

و قد استطاعت فرنسا ان تتوصل بعد محادثات استمرت عدة أيام الى اتفاق مع الولايات المتحدة الامريكية ‘ على الصيغة النهائية للقرار الذي كان مرحب وبشدة بنشر القوة المكونة من “مجموعة الخمس في الساحل” أي كلا من بوركينا فاسو و مالي و موريتانيا و النيجر و تشاد، لكن دون ان يتم منحها اي تفويض من منظمة الأمم المتحدة.

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و الجدير بالذكر انه تمت موافقة الدول الإفريقية الخمس في شهر مارس على ان تشكل قوة مكونة من خمسة آلاف عنصر يتم تكليفها بمهمة خاصة ، من اجل ان تقضي بمكافحة الإرهاب في منطقة الساحل ، و يذكر ان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سوف يقوم بالحضور خلال القمة المقبلة لـ”مجموعة الخمس في الساحل” في اليوم الثاني من شهر يوليو في باماكو.

و يذكر ان السفير الفرنسي إلى الأمم المتحدة فرنسوا دولاتر يوم الثلاثاء قد اعتبر أن النص الجديد “أقوى من حيث الدعم” لأنه سيعمل على الحصول على دعم الولايات المتحدة الامريكية في مجلس الأمن الدولي.

و صرح قائلا بإن هذا القرار سيقوم بتوجيه رسالة قوية جدا ، تفيد بأن مجلس الأمن الدولي في حالة اتحاد و حالة حازم في ان يقوم بمواجهه الإرهاب في الساحلثم اضاف قائلا ، بإن مثل هذه المهمة تعد ضرورية جدا و أكثر من أي وقت مضى و خصوصا في هذه المنطقة.

و من جهه اخرى صرح المتحدث باسم البعثة الأميركية ، بأن الولايات المتحدة في حالة إرتياح من اجل ان نتوصل إلى اتفاق مع الجانب الفرنسي الذي وصفه بالصديق ، و قد اشار إلى أن النتيجة ستكون قرار يعمل على نشر قوات من خمس دول لاجل مكافحة الإرهاب وتهريب المخدرات والإتجار بالبشر