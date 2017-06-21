فوز للحزب الجمهوري في ولاية جورجيا على عكس المتوقع

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استطاعت كارين هاندل المرشحة التابعة للحزب الجمهوري في الولايات المتحدة الامريكية خلال الثلاثاء، ان تحقق فوزا في الانتخابات الفرعية التي حصلت علىاهتمام بالغ ، وبذلك تنقذ مقعدا في ولاية جورجيا الاميركية و التي تعد من الولايات المحافظة على مدار التاريخ ، و في نفس الوقت كان يأمل الديموقراطيون في الفوز لكي يقوموا بتسديد ضربة لرئاسة دونالد ترامب.

و يذكر ان هاندل والذي كانت تعمل ككبيرة الموظفين سابقا في ولاية جورجيا ، استطاعت أن تهزم المنافس الديموقراطي الجديد في معترك السياسة جون اوسوف بحوالي خمس نقاط مئوية، و ذلك وفقا للعديد من شبكات الاعلام الاميركية، و بذلك تقوم بحرمان الديموقراطيين من أول انتصار انتخابي لهم خلال هذا العام.

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و الجدير بالذكر ان هذا الفوز كان عكس ما توقعته الاستطلاعات قبل حدوث الانتخابات عن حلولها خلف منافسها بفارق ضئيل، و يشير هذا الفوز بأن خيبة الجمهوريين بسبب دونالد ترامب ليست بالحجم الذي كان يعتمد عليه الديموقراطيين.

و النتيجة دون شك تبعث الارتياح لدى الجمهوريين الذين كان لديهم القلق شديد حول ما اذا كان الحزب الجمهوري بعد ان تعرض لفضائح في مواحهه الرئيس الجمهوري دونالد ترامب، يمكن له الاحتفاظ بالمقعد في الدائرة السادسة من و لاية جورجيا ، في انتخابات التي تعد الأكثر كلفة في تاريخ الولايات المتحدة الامريكية.

و بعد فوز المرشحة الجمهورية هاندل كتب الرئيس الامريكي الجمهوري دونالد ترامب تغريد على موقع التواصل الاجتماعي تويتر ، بأنه يقوم بهنئة كارين هاندل على الفوز الكبير لها في الدائرة السادسة لولاية جورجيا ، ثم قال انه عمل رائع ، و ان الجميع فخور بها ، و يذكر ان الرئيس الامريكي دونالد ترامب كان قد قام بدعوة الجمهوريين الى ان يتوجع الى مراكز الاقتراع بأعداد كبيرة من اجل دعم كارين كاندل .

و في نفس الوقت الذي قلل فيه البيت الأبيض من أهمية هذه الانتخابات على المستوى الوطني، قام الرئيس الامريكي دونالد ترامب بمساندة كارين هاندل بكل ثقله، والحزب الجمهوري يعتقد ان الانتصار محفزا دون شك