الحزب الجمهوري يستعد من اجل الحفاظ على اغلبية الكونجرس

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يستعد الحزب الجمهوري الامريكي إلى القتال من اجل ان يحافظ على السيطرة على الكونجرس الامريكي في الانتخابات التي سوف تتم في العام المقبل ، و قد بدأ اول فوز جمهوري هذا العام للمرشحة الجمهورية كارين هاندل و ذلك بحصولها على المقعد السادس لولاية جورجيا ، و بذلك تم حرمان الحزب الديموقراطي من اول انتصار له هذا العام ، بالرغم من الفضائح الذي وجهها الحزب الجمهوري والرئيس الجمهوري للولايات المتحدة دونالد ترامب.

و الجدير بالذكر ان الحزب الجمهوري و الذي يتبعه الرئيس الامريكي دونالد ترامب ، قد فاز أيضا في انتخابات أخرى للكونغرس في ولاية كارولاينا الجنوبية المجاورة. وجرت الانتخابات في الولايتين لملء مقعدي نائبين قاما بالانظمام الى حكومة الرئيس دونالد ترامب.

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و يذكر ان الديموقراطيين قد خسروا في انتخابات سابقة في دوائر ، يتم السيطرة عليها من قبل الجمهوريون في كلا من ولايتي كنساس ومونتانا.

و تعد هذه الانتصارات كفرصة للرئيس الامريكي دونالد ترامب لكي يشعر بالابتهاج بعد المهاجمات المستمرة عليه بسبب الملف الروسي ، و قد كتب تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر بعد الفوز قائلا ، لقد انتهت الانتخابات الخاصة. و ان من يريدون ان تعاد العظمة الى أميركا مرة اخرى قد فازوا بخمسة ، وان كل الأخبار الكاذبة ، وان كل الاموال التي انفقت تساوي صفر .

و من الجانب الاخر قام الديموقراطيون المعارضون بتصوير الحملتين الانتخابيتين بمثابة استفتاء على رئاسة دونالد ترامب المليئة بالفضائح .

و قام المحلل الاستراتيجي الجمهوري تشيب ليك الذي يقيم في ولاية جورجيا بالتصريح لوكالة فرانس برس ، بأن الحزب الجمهوري قد تفادى رصاصة خلال هذه الانتخابات ، و قال مضيفا بأن الحزب الجمهوري سيكون في جهه الدفاع في شهر نوفمبر من عام 2018.

و يذكر ان بينما كان الجمهوريون يقومون بمواجهه تذكيرا كئيبا بالشعبية القليلة للرئيس الجمهوري دونالد ترامب ، قامت كارين هاندل بتثبيت موقفهم في دائرة قامت بدعم الرئيس الامريكي الحالي دونالد ترامب بنسبة صغيرة في الانتخابات الرئيسة التي جرت في شهر نوفمبر الماضي