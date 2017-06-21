استقالة 4 وزراء من حكومة ماكرون

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استقالة 4 وزراء من حكومة ماكرون
إيمانويل ماكرون مرشح الرئاسة الفرنسية

قدم أربعة وزراء فرنسيين استقالتهم خلال ثلاثة أيام من بينهم ثلاثة وزراء ينتمون إلى من الحزب الوسطي “الحركة الديموقراطية” (موديم) الحليف الاقوى لحزب ” الجمهورية إلى الامام ” حزب الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ، و ذلك بعد ان اضطروا للرحيل بسبب توجه من اجل إرساء معايير أخلاقية للحياة العامة في بداية اعادة تشكيل الحكومة.

و الجدير بالذكر انه منذ ان فاز حزب “الجمهورية إلى الامام ” حزب الرئيس الفرنسي الحالي ايمانويل ماكرون و حليفه الاقوى “الحركة الديموقراطية ” (مودم ) في يوم الاحد في الانتخابات التشريعية التي أعطت الرئيس الفرنسي الحالي غالبية صريحة ، يقوم الرئيس الفرنسي بعمل تعديل وزاري من المنتظر ان يصدر خلال هذا النهار .

و يذكر ان هذا التعديل كان من المنتظر ان يكون تعديل محدودا ، ولكن ما حدث كان متسع أكثر مما كان متوقعا من الفرنسيين.

و وفقا للكثير من وسائل الاعلام الفرنسية ، فان قيام وزيرة القوات المسلحة الفرنسية سيلفي غولار بالاعلان بطريقة مفاجئة خلال يوم الثلاثاء انها تنسحب من الحكومة ، و ذلك على خلفية قضية وظائف وهمية مفترضة في البرلمان الأوروبي ، ويعتبر هذا الامر هو ما غير مسار الامور في الحكومة.

و صرح احد الصحافيين السياسيين في جريدة “لوفيغارو” الفرنسية “انها أوروبية و تقوم بتطبيق قوانين يمكن لها ان تثير شيئ من الاستغراب في فرنسا لكنها تمشي مع معايير دول اوروبية أخرى مجاورة.

و بعد ان تم التوضيح بان مثل هذا القرار كان له دوافعه شخصية ، اخذ كلا وزير العدل فرنسوا بايرو و الذي يعد الحليف الرئيسي للرئيس الفرنسي الحالي ايمانويل ماكرون ومعه وزيرة الشؤون الاوروبية ماريال دو سارنيه ، الذراع اليمنى لبايرو، و يذكر انه تم ورود اسماها ايضا في التحقيقات القضائية الحالية حول انتهاكات حزب “موديم” ، القرار بالانسحاب ايضا.

و الجدير بالذكر ان كلا من بايرو و دو سارنيه يعدان من اهم ركائز الحزب الوسطي ” الحركة الديموقراطية” الذي يشمله التحقيق التمهيدي الذي تم فتحه في يوم 9 من شهر يونيو بعد ابلاغ من النيابة الفرنسية