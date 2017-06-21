فيران حليف ماكرون في مسيراته نحو السلطة يستقيل من الحكومة مرغما

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بعد قضية استغلال الثقة التي تم فتح تحقيقاتها بناء على طلب من النيابة الفرنسية ،استقال 4 وزراء فرنسيين من حكومة الرئيس الفرنسي الحالي ايمانويل ماكرون ، والجدير بالذكر ان 3 من هؤلاء الوزراء ينتمون إلى حزب “الحركة الديموقراطية” (مودم ) و الذي يعد الحليف الرئاسي و الاهم لحزب الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون “الجمهورية إلى الامام” الذي لم يكون معروف اطلاقا في الساحة الفرنسية منذ 3 سنوات .

و الجدير بالذكر ان فرنسوا بايرو وزير العدل الفرنسي الذ تم تعينه في حكومة الرئيس الفرنسي الوسطي ايمانويل ماكرون ، قد قد استقالته بسبب تورطه في التحقيقات ‘ بعد ان كان من المشرفيين على قانون يحدد معايير اخلاقية للحياة العامة و ذلك بناء على طلب من الرئيس الفرنسي ماكرون ، الذي وضع هذا القانون من ضمن اصلاحاته التي وعد بها الشعب الفرنسي في حملته الانتخابية .

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و ايضا مما المرغمين على الاستقالة كان الوزير ريشار فيران و الذي كان اشتراكيا في السابق ، و تمت اعادة انتخابه كنائبا تحت راية الحزب الرئاسي الوسطي ” الجمهورية الى الامام” ، حيث قدم استقالته أيضا بعد ان تعرض خلال فترة طويلة لدعوات متكررة من أجل ان يستقيل.

والجدير بالذكر ان ريشار فيران الذي كان حليف لايمانويل ماكرون طوال حملته الانتخابية في مسيرته نحو السلطة في فرنسا، قد تم استهدافه بتحقيق تمهيدي بشبهة الواسطة الذي قام بها ، ومن الممكن ان تكون قد استفادت منها زوجته في عملية عقارية.

و الجدير بالذكر بعد رحيل ثلاثة وزراء من الذين يتبعون حزب الحركة الديموقراطية “موديم” ، هناك تساؤلات في الاوساط الفرنسية حول مشاركة الحزب الوسطي في الحكومة الجديدة التي من المفترض أن يتم اعلانها من ادوار فيليب رئيس الحكومة خلال النهار.

و الجدير بالذكر ان الحكومة الجديدة التي سوف يقوم ادوار فيليب بتشكليها من المتوقع أن تكون حكومة متوازنة وان يكون بداخلها وزراء من التابعيين الى اليمين و اليسار والوسط السياسي و وزراء لا تكون شرعيتهم ناتجة عن انظمام لاي حزب ، و ذلك وفقا لرغبة رئيس الوزراء ادوار فيليب.