السلطات البلجيكية تتعرف على منفذ هوية الهجوم الارهابي في بروكسل

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قامت السلطات البلجيكية بالاعلان عن كونها استطاعت ان تتعرف على هوية من قام بتنفيذ الهجوم الارهابي الذي حدث في العاصمة البلجيكية بروكسل ،و الذي تم مقتله من قبل جنود في مساء يوم الثلاثاء بعد ان كان قد تسبب في انفجار في احدى محطات القطار في العاصمة.

و يذكر ان كلا من رئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشال ومعه اعضاء في الحكومة البلجيكية سيقومون بعقد اجتماعا لمجلس الامن القومي و سوف يحضر به ممثلين عن أجهزة الامن في البلاد خلال يوم الاربعاء.

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و الجدير بالذكر انه تم الاعلان من قبل وزير الداخلية البلجيكي جان جامبون خلال يوم الاربعاء بأن الوزارة استطاعت ان تتعرف على هوية الرجل الذي تم مقتله في مساء يوم الثلاثاء لكن لم يقوم بالكشف عن هويته رسميا ، ولكنه اضاف خلال الافادة ان النيابة الفدرالية البلجيكية سوف تقوم بأعطاء تفاصيل اضافية خلال مؤتمر صحافي سيتم عقده لاحقا.

و صرح جان جامبون وزير الداخلية لتلفزيون “إر تي بي إف” البلجيكي ، بأن هوية الإرهابي اصبحت معروفة ، و ان الداخلية استطاعت ان تقوم بتحديدها من ، ولكنه لم يقوم باعطاء اي تفاصيل اخرى حول الهوية في المداخلة . و تم سؤالة عن كونه يفترض بأن القنبلة التي كان يقوم المهاجم بحملها لم تنفجر بالفعل و تعد هذه الافتراضية من الاشياء التي شغلت الرأي العام البلجيكي ورد بأنه من الواضع أن الانفجار الكبير لم يحدث بعد.

و يذكر ان جان جامبون كان قد صرحح ملمحا إلى وجود عمليات دهم جارية وقال بأنه امر الواضح في إطار إجراء تحقيق ومع معرفة السلطات الى هوية من قام بتنفيذ العملية فان تكون عمليات الدهم ستكون أحدى عناصر التحقيق بخصوص هذا الانفجار.

و الجدير بالذكر ان هذا الانفجار يأتي على خلفية مجموعة من الهجمات الجهادية التي قامت تنظيم الدولة الاسلامية باعلان مسؤليتها عنهم ، و قد حدثوا في مدن أوروبا خلال الاشهرة القليل الماضية و خاصة في المملكة المتحدة البريطانية حيث حدث انفجارات في كلا من لندن و مانشستر ،و كذلك حدوث بعض الانفجارات في فرنسا