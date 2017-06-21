اعادة فتح مجطة قطار بروكسل بعد السيطرة على الهجوم الارهابي

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بعد مقتل منفذ الهجوم الارهابي الذي حدث في العاصمة البلجيكية بروكسل ، و تم الاعلان من قبل وزير الدخلية بأن السلطات استطاعت ان تتعرف على منفذ الهجوم وقامت بتحديد هوية ، ولكنها لم تقوم باعلان هوية المنفذ بعد.

قام المتحدث الرسمي باسم الشرطة البلجيكية بيتر دي فال بالاعلان عن انه في مساء يوم الثلاثاء حوالى الساعة 20,50 بالتوقيت المحلي البلجيكي ، قام عسكريون كانوا متواجدين في محطة “سنترال” المركزية للقطارات الواقعة في العاصمة بروكسل، احدى اكبر المحطات في بلجيكا، بشل حركة المشتبه به من خلال اطلاق الرصاص ، وبعد منتصف الليل تم الاعلان رسميا بأن المهاجم قد قتل ، وتم التوضيح من قبل الشرطة ان الهجوم يعتبر هجوم ارهابي .

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و الجدير بالذكر انه وفقا لاحد شهود العيان فان المهاجم قد هتف قائلا “الله اكبر” قبل ان يقوم بتفجير العبوة الناسفة الذي كان يحملها.

و يذكر انه تمت اعادة فتح المحطة بداية من صباح يوم الاربعاء كما اعلنت السلطات المحلية البلجيكية.

و يذكر انه بعد الانفجار قامت قوات الامن باخلاء محطة القطارات و تم فرض طوقا امنيا حولها ، مما نتج عنه “بحالة ذعر حقيقية ، و ذلك وفقا لما قام بأعلانه المتحدث باسم ادارة سكك الحديد البلجيكية “انفرابيل”.

و تم التوضيج من قبل المتحدث بان الناس بدأو يعبرون فوق سكك الحديد ، و اكد ان حركة القطارات تم توقفها بصورة موقتا.

و تمت الافادة بان “الانفجار الصغير” وفقا لوصف السلطات حدث في داخل حقيبة على ما يبدو ، و ذلك وفقا لشاهد كان في المحطة ، و تم الظهور من خلال صور تم تناقلها بواسطة رواد مواقع التواصل الاجتماعي كتلة نار ارتفعت بضعة امتار في احد أروقة المحطة. وكان الرواق شبه خال من الناس.

من جهته افاد نيكولاس فان هيريفغين للصحافيين والذي يعمل كموظف في المحطة ، بأنه كان في الخارج ، و قد سمع احدهم يصرخ ، و لكن لم يعطي الامر اي اهتماما ، ثم هتف “لله أكبر” و قام بتفجير عربة جر الامتعة