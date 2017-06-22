ماكرون يشكل الحكومة الجديدة بعد استقالة 4 وزراء

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قام الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بالاعلان خلال مساء يوم الاربعاء عن تشكيلة الحكومة الجديدة ، و قد ضمت الحكومة الجديدة شخصيات غير معروفة في الوسط السياسي الفرنسي ، وذلك بعد ان قام اربعة وزراء من الحكومة بالانسحاب خلال ثلاثة ايام نتيجة شبهات عن التورط بقضايا فساد و استغلال ثقة.

و يذكر ان الموظفة الرفيعة فلورانس بارلي التي تبلغ من العمر 54 عاما و التي كانت تعمل وزيرة دولة في حكومة ليونيل جوسبان الاشتراكية ، اصبحت وزارة القوات المسلحة بدلا من سيلفي غولار التي قدمت استقالتها بسبب شبهات فساد و تورط اسمها في تحقيقات قضايا استغلال الثقة.

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و الجدير بالذكر ان غولار تنتمي الى حزب الحركة الديموقراطية الوسطي الذي يعد الحليف الرئيسي مع حزب الجمهورية الى الامام. وبسبب الشبهات التي انتشرت حول وظائف وهمية داخل الحزب الوسطي فضلت ان تستقيل ، وايضا قام وزير العدل ورئيس حزب الحركة الديموقراطية فرنسوا بايرو مع مارييل دي سارنيه وزيرة الشؤون الاوروبية بتقديم استقالتهم .

و يذكر ان جان ايف لودريان مازال في منصبه كوزيرا للخارجية ، و في نفس الوقت تسلمت ناتالي لوازو و التي تعمل كمديرة المدرسة الوطنية للادارة الشهيرة، وزارة الشؤون الاوروبية بدلا من ماريال دو سارنيه.

و الجدير بالذكر ان تشكيل هذه الحكومة تم بعد ان حصل حزب الرئيس الفرنسي الحالي ايمانويل ماكرون “الجمهورية الى الامام” على اغلبية مريحة في الجمعية الوطنية .

و قد تسلمت نيكول بللوبيه احد اعضاء المجلس الدستوري وزارة العدل مكان فرنسوا بايرو.

كما تم استبعاد الاشتراكي السابق ريشار فيران من تشكيل الحكومة ، و الذي كان حليف للرئيس الفرنسي ماكرون خلال حملته الانتخابية ، و ذلك بسبب الاشتباه بتورطه في مسألة فساد و محاباة وظيفية ، و يعد مرشح لكي يقوم برئاسة كتلة نواب حزب الجمهورية الى الامام في الجمعية الوطنية.

و الجدير بالذكر ان في الوزارة الجديدة التي تم اعلانها في مساء يوم الاربعاء حل جاك ميزار الوزير السابق للزراعة بدلا من ريشار فيران في وزارة تماسك الاقاليم