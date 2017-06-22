قانون جديد للتأمين الصحي يتم الكشف عنه في الولايات المتحدة

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قامت الغالبية التابعة للحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ الاميركي بالكشف عن قانون جديد للتأمين الصحي خلال يوم الخميس ، وذلك بعد نسخة أولى قد قام بأقرارها مجلس النواب و قامت بأثارت استنكار في الرأي العام الامريكي ، و ذلك وفقا لما ذكرته صحيفة “واشنطن بوست” في يوم الاربعاء.

و يذكر ان المشروع الجديد يهدف إلى استبدال قانون الرعاية الصحي الذي تم أقراره خلال ولاية الرئيس السابق للولايات المتحدة الامريكية باراك اوباما.

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و قد افادت الصحيفة متابعة ان مسودة مشروع القانون ستقوم بالحد من نظام “ميديك ايد” الذي يتم اعتماده في البلاد الى حد كبير ، لكن التأثير سيكون أقل على الشريحة من الاميركيين التي كان من الممكن احداث ضرر لها أكثر من سواها بموجب صيغة مجلس النواب الجديدة للقانون .

و يذكر ان مكتب الميزانية التابع للكونغرس قام بالكشف بان صيغة مشروع القانون التي تم اقرارها من قبل مجلس النواب كانت ستقوم بحرمان حوالي 23 مليون أميركي من التأمين الصحي بحلول عام 2026 ، و ذلك بعد المقارنة مع الوضع الحالي للقانون .

و الجدير بالذكر ان الجمهوريين الذي يكتسحون 52 مقعدا من أصل 100 مقعد في مجلس الشيوخ الامريكي لديهم امل بأن تكون الصيغة الجديدة متوافقة أكثر مع المحافظين والاكثر اعتدالا في الحزب.

و في نفس السياق تمت الاشارة من قبل الصحيفة الى ان الصيغة الجديدة لا تزال تحتوى على تعديلا جذريا لقانون “اوباماكير” ، و ذلك من خلال تخفيض الضرائب التي تم النص عليها في قانون تم اقراره في عام 2010، و الصيغة ايضا تعمل على الحد من توسيع نطاق “ميديك ايد”، و تعيد النظر في تحديد الدعم الحكومي و تعمل على اعطاء الولايات المتحدة مساحة أكبر لكي لا تتقيد بالتشريعات المتعلقة بالتأمين الصحي.

و تمت الاضافة من قبل الصحيفة المذكورة اعلاه بان القيود الموضوعة على توسع نظام “ميديك ايد” ستكون وتيرتها أقل بالمقارنة مع الصيغة السابقة التي كان من المفترض اقرارها ، و لكن الجدير بالذكر ان الصيغة الجديدة تتضمن اقتطاعات أكبر على المدى البعيد