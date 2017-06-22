فضائح عن تجسس السلطات الالمانية على البيت الابيض

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صرحت مجلة “دير شبيغل” الالمانية خلال يوم الخميس بان أجهزة الاستخبارات الخارجية الالمانية التي انتشرت بخصوصها بعض فضائح تنصت، قامت بالتجسس على مدار سنوات ، على عدد من المؤسسات والادارات الاميركية وكان البيت الابيض احدى هذه المؤسسات.

و افادت المجلة في العدد الاخير المشور لها ، وذلك نقلا عن “وثائق” استطاعت ان تتطلع عليها ، بان جهاز المعلومات الفدرالي المكلف بالاستخبارات الخارجية بين عام 1998 وعام 2006 استطاع ان يحصل على عدة ارقام هواتف وفاكس من داخل البيت الابيض الامريكي.

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و وفقا لما نشرته المجلة فان الجهاز كان لديه لائحة مكونة من حوالي “أربعة آلاف كلمة منتقاة” اعطت له القدرة على مراقبة “أهداف أميركية” و كان من بينهم وزارة المالية.

و الجدير بالذكر ان العملاء الالمان قد وضعوا تحت المراقبة بعض الشركات الاميركية مثل “لوكهيد مارتن” و ايضا مؤسسة الفضاء الناسا والمنظمة الحقوقية الدولية “هيومن رايتس ووتش” و عدد من الجامعات الامريكية ، وبل اضافت مجلة “دير شبيغل” ايضا ان حتى سلاح الجو الاميركي و سلاح المارينز و معهم وكالة استخبارات الدفاع القائمة الداخل البنتاغون و الاستخبارات العسكرية .

و يذكر ان المجلة نشرت مضيفة ان أكثر من حوالي مئة سفارة أجنبية مقرها يقع في العاصمة الامريكية واشنطن كان تحت المراقبة وكذلك صندوق النقد الدولي و مكتب الجامعة العربية في الولايات المتحدة الامركية كانوا ايضا عرضة للتجسس من قبل جهاز المخابرات الالماني، ويذكر ان جهاز المعلومات الفدرالي لم يرد بأي تعليق على اسئلة المجلة ، ولكن الجدير بالذكر ان الاستخبارت الخارجية الالمانية انتشر حولها اكثر من مرة فضائح تجسس.

و في نفس السياق غانه في شهر مارس من عام 2015 تم نشر معلومات بخصوص تعاون بين الجهاز الالماني ونظيره الاميركي “وكالة الامن القومي” ، حيث كان الجهاز الالماني يتجسس لصاح الامريكان على عدة اهداف في دول حليفة من بينهم مسؤولين من وزارة الخارجية الفرنسية و مسؤلين في الرئاسة الفرنسية اوالمفوضية الاوروبية.

و صرحت المستشارة الالمانية انجيلا ميركل في ردها على لجنة التحقيق البرلمانية التي تدرس قضية التعاون هذه ، بأنها كانت تظن ان جهاز المعلومات الفداري لايقوم بمثل هذه الممارسات

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