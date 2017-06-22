الولايات المتحدة تفتح تحقيق بعد شروع مواطن كندى بالقيام بعمل ارهابي

Advertisements

قام مكتب التحقيقات الفدرالي الاميركي “اف بي آي” بفتح تحقيق بخصوص عمل إرهابي ، بعدما شرع مواطن كندي يوم الاربعاء على الاعتداء على شرطي من خلال طعنه بسكين في مطار بولاية ميشيغان الامريكية (شمال) و قد تم سماعه يهتف “الله أكبر ” اثناء تنفيذ الهجوم.

و الجدير بالذكر ان الهجوم الذي حدث في مطار بيشوب بمدينة فلينت بولاية ميشيغان الامريكية هو الاعتداء الاخير في سلسلة هجمات قامت باستهداف عناصر امن في جميع انحاء العالم ، وقام تنظيم الدولة الاسلامية ارهابي بأعلان مسؤوليته عن كثير منها.

Advertisements

و يذكر انه تم التوضيح من قبل قوات الشرطة الاميركية في بيان لها ان المهاجم لم يقوم بأعلان انتماءه لتنظيم الدولة الاسلامية الجهادي بل قام بالاشارة الى عمليات القتل التي تحدث في كلا من سوريا والعراق وافغانستان.

و الجدير بالذكر ان المشتبه به و الذي يدعى عمر فتوحي و يبلغ من العمر 49 عاما يقيم في مونتريال التي تقع في جنوب شرق كندا ، وهو من تونس ولكن يحمل الجنسية الكندية.

و تم التصريح من قبل المسؤول المحلي في “اف بي آي” ديفيد جيليوس في مؤتمر صحافي تم عقده بخصوص الحادث الارهابي ، ان عمر فتوحي قام بالتعاون مع قوات الامن و عمل على اطلاع المحققين على الدوافع التي جعلته يرتكب الاعتداء و ذلم بعد ان تم توقيفه ، و بعدها قامت الشرطة الفدرالية الامريكية بأخذ قرار بفتح تحقيق حول عمل ارهابي.

و قد تابع جيليوس مصرحا ان المشتبه به كان يضمر حقدا شديد للولايات المتحدة الامريكية ، و قد اخذ هذا التصرف لاكثر من دافع مما جعله يقرر القدوم إلى المطار لكي يقوم بأرتكاب عمل عنف .

و الجدير بالذكر ان عمر فتوحي استطاع الدخول إلى الاراضي الاميركية في يوم 16 من شهر يونيو من مركز تشامبلين الحدودي في كيبيك الواقعة في شرق كندا ، و بعدها قام بالتوجه الى فلينت و التي تفع على مسافة قريبة جدا من بحيرة ميشيغان والتي كانت قد تصدرت عناوين الصحف الامريكية في الاونة الاخيرة و ذلك بسبب فضيحة المياه الملوثة فيها.