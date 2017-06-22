ترامب :ملاحقة اي هجوم على قوات الامن اولوية وزارة العدل الامريكية

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بعد ان تمكنت القوات الامريكية من توقيف منفذ الاعتداء الارهابي الواقع في مطار بولاية ميشيغان الامريكية ل التحقيقات حيث قام بطعن احد افراد وكا يهتف الله اكبر ، وتم التصريح لاحقا ان تم الظهور من خلال التحقيقات ان المعتدي لديه عدة دوافع جعلته يشرع في هذا الهجوم ومنها كره الشديد للولايات المتحدة الامريكية.

و يذكر ان المشتبه به و الذي يدعى عمر فتوحي و يبلغ من العمر 49 عاما يقيم في مونتريال التي تقع في جنوب شرق كندا ، وهو من اصول تونسية ولكن يحمل الجنسية الكندية.

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و قد صرح المسؤول المحلي في “اف بي آي” ديفيد جيليوس ، في وصفه ملابسات الاعتداء ، ان فتوحي كان قد وصل إلى المطار خلال النهار و قد اخذ بعض الوقت حيث كان يتجول بداخل المطار بين المطعم والمراحيض و كان يحمل معه كيسين ، ثم قام بأخراج سكين من احدى الكسين و هتف “الله اكبر” و ذلك قبل ان يقوم بطعن اللفتنانت جيف نيفيل في عنقه.

و يذكر انه تم التوضيح من قبل كريستوفر ميلر رئيس شرطة المطار بان الشرطي تم نقله إلى احدى المستشفايات حيث اصبح في حالة مستقرة و من المنتظر ان يسترد عافيته ، و قد اضاف بان نيفيل لم يتوقف عن المقاومة حتى استطاعت القوات وضع القيود على يدي المهاجم.

من جهة اخرى، قام وزير العدل جيف سيشنز بالتعهد بأن أي هجوم سيحدث على قوات الامن الامريكية سيؤدي الى الملاحقات المنصوص عليها في القانون الامريكي ، و صرح في بيان له ان الرئيس الامريكي دونالد ترامب قام بالاعلان ان أمن الشرطيين تعد اهم اولويات ووزارة العدل الامريكية و سوف تعتزم الوزارة على تحقيق هذا الهدف.

و يذكر انه تم إبلاغ الرئيس الامريكي دونالد ترامب بالاعتداء في وقت مبكر خلال يوم الاربعاء ، بينما قامت السلطات بأخلاء مطار بيشوب الدولي و قامت بأغلاقه لبضع ساعات.

و على نفس السياق قامت “اف بي آي”، بالطلب من الشرطة الكندية بأن تقوم بعملية مداهمة ، وبالفعل قامت القوات الكندية بعملية مداهمة استمرت عدة ساعات في المبنى الصغير الذي كان يعيش فيه فتحوي في مونتريال.