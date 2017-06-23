قالين: تركيا تهتم بمتابعة قائمة مطالب دول المقاطعة من القطر

Advertisements

قال “إبراهيم قالين” المتحدث باسم الرئاسة التركية، أن المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين ومصر سيقومون بتقديم لائحة مطالب إلى قطر عبر الكويت خلال الأيام القليلة المقبلة، وتركيا تتابع هذا الأمر.

وقد أعرب وزير الخارجية الأمريكي “ريكس تيلرسون” فى وقت سابق عن تمنيه في أن تقدم المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين ومصر قائمة بكل ما يريدون من قطر فى القريب العاجل لحل الأزمة الحالية.

Advertisements

وأضاف “تيلرسون”، في بيانه”نعلم أنه بدأ إعداد وتنسيق قائمة مطالب من قبل السعوديين والإماراتيين والمصريين والبحرينيين،وعلى أمل في أن يتم تقديم قائمة المطالب قريبا إلى قطر، وأن تكون منطقية وفعالة”.

وأشار” قالين” أن تركيا تساند مبادرات حل الأزمة القائمة، وقال:”نحن لا نريد أن نعيش أي توتر مع أي بلد في الخليج، كما أننا لا نفضل أن تعيش تلك الدول أزمات فيما بينها، وهذا كان موقفنا منذ بداية الأزمة”.

وأكد “قالين” إلى أن تركيا لا زالت ترسل مواد تموينية إلى قطر،وأضاف أن هذا يتم في إطار العمل الإنساني، وطبقاً لاتفاقية الدفاع المشترك بين تركيا وقطر التي سيتم بموجبها إرسال قوات تركية إلى قطر، وشدد “قالين” إن الاتفاقية ليست وليدة اللحظة، وإنها وقّعت بين الجانبين عام 2016.

وتابع: “أكدنا على ذلك مراراً وتكراراً،وارى ان التأكيد مفيد، هذه القاعدة التركية في قطر، لا تشكل أي تهديد لدولة ثالثة في المنطقة، وإنما هي من أجل أمن منطقة الخليج برمته”.

وتعجب “قالين” عن تعجبه من “عدم ارتياح بعض الجهات”، التي لم يذكر أسمها على الإطلاق، بشأن القاعدة التركية،مضيفا أن للعديد من دول العالم قواعد منتشرة في بلدان الخليج.