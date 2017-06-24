وزير الخارجية التركي :تعيين “محمد بن سلمان”ولياً لعهد السعودية خطوة هامة في هذا الوقت

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رحب “إبراهيم قالين” وزير الخارجية التركي أن تعيين الأمير “محمد بن سلمان” ولياً لعهد السعودية خطوة هامة، وبالأخص في الوقت الذي تستمر فيه حد التوتر في الأزمة الخليجية القطرية .

وقال “قالين” إن الرئيس التركي “رجب طيب أروغان” قام بإجراء اتصالات هاتفية مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الجديد “بن سلمان”، ليقدم التهاني حول هذه الخطوة وأعرب عن تمنياته لولى العهد بالنجاح، وتمنى المزيد من التطور للعلاقات بين البلدين.

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وتابع حديثه: “في البداية، نتمنى أن يكون هذا التعيين بادرة خير العلاقات التركية السعودية، حيث أن المملكة العربية السعودية تعد أكبر وأقوى دول في الخليج العربي، وهي أيضاً أكبر الدول الإسلامية”.

وأضاف قائلاً: “لكل هذه الاعتبارات، فإن الدور الذي نلعبه في تقليل وطأة الخلاف مع قطر وحلّها عبر الطرق السلمية مهم للغاية، وفي مساعي المفاوضات التي يقودها “أروغان” تم التطرق لهذا الموضوع، وأبدينا موقفاً هاماً لرأب الصدع في مسألة قطر ، وعزمنا على إننا سنتخذ الخطوات اللازمة في هذا الملف عندما يقع على عاتقنا مهمة يتوجب علينا تنفيذها”.

وتحاول تركيا على مدار الأسابيع الماضية ومنذ اتخاذ مصر والسعودية والأمارات والبحرين وعدد أخر من الدول قطع العلاقات مع قطر أن تبذل قصارى جهدها لتخفيف حدة الخلاف، والعمل على إنهاء هذه الأزمة التي تخلق حالة من الحصار للجانب القطري، في ظل الاتهامات الموجهة له بمساندة عدد من الجماعات المتطرفة والعناصر الإرهابية .