السلطات البريطانية تقوم بأخلاء 5 ابراج خوفا من الحريق

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قامت السلطات البريطانية باخلاء خمسة أبراج سكنية يوم الجمعة في منطقة في شمال لندن ، وجاء ذلك بعد 9 أيام على الحريق الكبير الذي حدث في برج غرينفل و تسبب في مقتل عشرات الاشخاص.

و الجدير بالذكر انه قبل منتصف ليل الجمعة، قامت بلدية كامدن بالاعلان عن ضرورة ان يتم اخلاء حوالي800 شقة سكنية موزعة على حوالي خمسة أبراج ،و ذلك في مجمع معروف بإسم “شالكوتس استيت” و كان السبب هو القيام باعمال صيانة “طارئة” من اجل الحرائق.

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ويذكر ان الدهان الخارجي للواجهات في هذه الابراج هو نفس الدهان الذي كان مستخدما في برج غرينفل الذي تم حدوث الحريق فيه الذي بدأ اندلاعه في ليل 13 يونيو و استمر الى يوم 14 يونيو و اسفر عنه حوالي 79 قتيلا على الاقل.

و الجدير بالذكر ان السلطات البريطانية تعتقد أن الكساء الذي يتكون من طبقتين من الالومينيوم و بنهم طبقة من مادة البوليثيلين يعد المسؤول الاساسي بخصوص الانتشار السريع للنار في المبنى.

و يذكر انه تم التشديد من قبل جورجيا غولد المسؤلة في بلدية كامدن ان عملية الاخلاء التي حدثت في الابراج الخمسة تمت بشكل فوري و سريع و صرحت ايضا ان البلدية لم تكن في حالة تأكيد بأن السكان في امان .

و تمت الاضافة ايضا من قبل غولد قائلة بأن حريق غرينفيل قام بتغير كل شيء، و انه لا يمكن السماح مرة اخرى بالمخاطرة “. ثم قالت متابعة ان اهم شيئ الان هو سلامة الناس بينما تقوم السلطات بأعمال طارئة ، وقد اشارات ايضا إلى ان اعمال تغيير الكساء الخارجي سوف تستغرق ما بين اسبوعين إلى اربعة اسابيع.

و يذكر انه مع حلول الليل، بدأ العديد من سكان برج تابلو في ان يغادروا منازلهم ومعهم حقائبهم. و قام كايسي اوبونغ رئيس جمعية المستأجرين بالتصريح قائلا ، قمنا بتلقي أمراً بأن نقوم بأخلاء المبنى، و قمت بأبلاغ السكان ، و الجدير بالذكر انه تم نقل السكان إلى مركز سويس كوتيدج سنتر الترفيهي و قد امضوا فيه الليل