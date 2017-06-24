استمرار الاتصالات بين موسكو وواشنطن حول سوريا

Advertisements

قامت الولايات المتحدة الامريكية يوم الجمعة بالاعلان ان الاتصالات العسكرية مع روسيا لاتزال مستمرة حول عملياتها في سوريا ، و ذلك بالرغم من التوتر المتواجد بين كلا من واشنطن و موسكو، و الذي حدث بسبب اسقاط طائرة أميركية مقاتلة سورية ، و جاء ذلك حسب ما افاد به متحدث عسكري اميركي.

و الجدير بالذكر ان روسيا قد قامت بالتنديد ب”عمل عدواني” بعد ان تم اسقاط الطائرة السورية يوم الأحد الماضي، و قد اتهمت واشنطن بانها لم تصرح بأي تحذير يعلن عن نية القوات الأميركية بأسقاط الطائرة.

Advertisements

و الجدير بالذكر ان روسيا قامت بأعلان تعليق كل الاتصالات العسكرية مع الولايات المتحدة الامريكية بخصوص العمليات في سوريا.

و لكن من الجانب الاخر اعلن متحدثا اميركيا مؤكدا ان كلا من الجيشين الروسي والأميركي ما يزالان يتواصلان.

و قد قام الكولونيل الاميركي ريان ديلون ، المتحدث العسكري باسم قوات التحالف بالتصريح عبر دائرة تلفزيونية مغلقة من بغداد ان خط الاتصالات العسكرية لازل مستخدما و ذلك من اجل التأكد من ان أطقم الطائرات وقواتنا على الارض في حال امان.

و يذكر ان خط الاتصالات يقوم بالربط بين قيادة مقر العمليات الجوية الروسية والعمليات الجوية التي تتبع قوات التحالف في احد القواعد الأميركية الموجودة في قطر.

و الجدير بالذكر انه تم الاعلان عن اقامة خط الاتصالات خلال تلك الأسابيع التي تلت بدء التدخل العسكري الروسي في سوريا في خريف عام 2015، من اجل تجنب وجود حوادث بين الطرفين.

و في نفس السياق رفض ديلون ان يوضح ما اذا كانت روسيا قد قامت بأبلاغ التحالف بانها سوف تشرع في هجمات صاروخية على أهداف لتنظيم الدولة الإسلامية في سوريا، كما قامت موسكو بالاعلان خلال يوم الجمعة.

و لكن احد المسؤلين الامريكين كان قد صرح انه تم بالفعل ابلاغ التحالف من قبل القوات الروسية.

و قد اكدت وزارة الدفاع الروسية على انها قد ابلغت كلا من القوات المسلحة التركية و القوات المسلحة الإسرائيلية من دون ان تشير إلى التحالف