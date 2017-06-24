غموض مستمر حول مفاوضات بريكست

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بعد مرور عام كامل على تصويت الشعب الانجليزي و كانت النتجية لصالح انفصال الانجليزي عن الاتحاد الاوروبي (بريكست) ، و لا يزال القياديين الاوروبيين لديهم امل الا تبلغ العملية الخاتمة النهائية فعلا.

و الجدير بالذكر انه في يوم 23 يونيو من العام الماضي قام البريطانيون بالتصويت بأغلبية ضئيلة من 52 صوتا في مقابل 48 لصالح انتهاء اتحادهم البائس عبر بحر المانش الذي استمر منذ اربعة عقود.

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و يذكر ان نتيجة الاستفتاء قد أطاحت بحكومة ديفيد كاميرون ، و الجدير بالذكر ان تيريزا ماي التي اخذت مكان كاميرون قد تلقت ضربة كارثية في نتائج الانتخابات التشريعية التي دعت إليها و تم اقامتها قبل اسبوعين.

بالرغم من ان تيريزا ماي قد قدمت الدعوة إلى انتخابات مبكرة في من اجل ان تعزز سيطرة الحزب التابع لها على البرلمان ، و من اجل ان تثبت موقعها في مفاوضات بريكست مع دول الاتحاد الاوروبي.

و لكن من الجهه الاخرى لم يشاطر الناخبين ماي في الرأى و قد كانت النتائج كارثية ، حيث تم القضاء على اغلبية حزبها المحافظ في داخل البرلمان ، و هذا ما جدد الغموض بخصوص آلية الانفصال .

و يذكر ان الشكوك بدأت تظهر منذ ان صدرت نتائج الاستفتاء ، حيث كان تصويت البريطانيين مقتصر على قرار المغادرة فقط ، بدون اي تحديد لصيغته.

و قد صرحت مؤسسات استطلاعات الرأي ان سبب النتيجة يرجع إلى حد كبير إلى غضب البريطانيين المنهكين نتيجة التقشف السائد بسبب ضعف ضوابط الهجرة المتواجد في الاتحاد الاوروبي ، و ايضا بسبب رغبة البريطانين إلى تعزيز السيادة الوطنية.

و في نفس السياق قامت ماي في شهر مارس بتقديم وثائق إبطال العضوية في الاتحاد الاوربي مستندة إلى المادة 50 من معاهدة روما التي اسست الاتحاد الاوروبي، و فقا لها يجب تحديد مهلة عامين لكي يسرى الانفصال.

و الجدير بالذكر ان المفاوضات لم يتم انطلاقها الا يوم الاثنين ، و هذا ما يقوم بتقليص المهلة الزمنية لكي يتوصل الطرفين إلى اتفاق على مجموعة ملفات واسعة