إلغاء منصب المبعوث الخاص لأفغانستان وباكستان بهدف تقليل موازنة الخارجية الأميركية

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إلغاء منصب المبعوث الخاص لأفغانستان وباكستان بهدف تقليل موازنة الخارجية الأميركية
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

قامت الولايات المتحدة الاميركية يوم الجمعة بالغاء منصب المبعوث الخاص لها إلى كلا من أفغانستان و باكستان ، في واحدة من خطوات نظام الرئيس الجمهور للولايات المتحدة دونالد ترامب بتخفيف ميزانية الموزانة الخارجية.

و يذكر ان المبعوثة الخاصة لوريل ميلر قد قامت بترك منصبها ولن يقوم احد بحل محلها في المنصب ، و ذلك وفق لما افاد به مسؤول يعمل في وزارة الخارجية الأميركية لوكالة فرانس برس وكالة الاخبار الفرنسية ، ولكن لم يتم التصريح عن اسمه بناء على طلب منه.

و الجدير بالذكر ان انشاء هذا المنصب قد جاء بناء على فكرة أنّ النزاع القائم في أفغانستان والوضع في باكستان يوجد بينهم ارتباطاً وثيقاً و انه امر حتمي ان يتم التعامل معهما بشكل مشترك.

و لكن في نفس السياق فأن الرئيس الحالي للولايات المتحدة الامريكية الجمهوري دونالد ترامب كان قد تعهّد من اجل ان يعمل على تقليل موازنة الخارجية الأميركية ، و قد جاء قرار وزير الخارجية التابع لترامب ريكس تيلرسون بأن يتم الغاء العديد من مناصب المبعوثين الخاصين.

و الجدير بالذكر ان ملفّ أفغانستان وباكستان منذ الآن اصبح تابعا لمكتب شؤون جنوب آسيا وآسيا الوسطى في وزارة الخارجية الأميركية، و هذا الملف يشمل الشؤون الهندية.

و يذكر ان منصب مدير هذا المكتب اصبح فارغ وذلك لأنّ إدارة الولايات المتحدة الامريكية الجديدة لم تقوم بتعيين أحداً فيه حتى الان.

و قد صرح مسؤول كبير آخر و لكن بدون ذكر اسمه ، بإنّ القرار المتعلق بأفغانستان وباكستان يعد جزء اجزاء مراجعة عامة في الخارجية الأميركية.

و صرح مضيفا أنّ تيلرسون يعتقد أنّ من معالجة النزاع على صعيد الإقليمي محبب اكثر للولايات المتحدة وأنّه امر منطقي ان تعتبر واشنطن الهند جزءاً من المعادلة.

و الجدير بالذكر ان وزير الدفاع الأميركي جيم ماتيس، يعمل على نشر حوالي خمسة آلاف جندي إضافي في أفغانستان و ذلك من اجل ان يعزز قدرات الجيش الأفغاني و الهدف من ذلك هو التغلّب على تمرّد حركة طالبان الارهابية