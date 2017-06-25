الامم المتحدة تعرب عن قلقها إزاء وقع المدنيين العالقين فى الموصل

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قالت الأمم المتحدة أنها تشعر بالخوف بشأن مصير آلاف المدنيين المأسورين في الاشتباكات القائمة تحرير السيطرة على الأجزاء التى مازالت تحت سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية في الموصل.

وأضافت أن المنظمة الدولية أن عدد العالقين في الموصل يقدر بنحو 150 ألف مدني، وأكدت على أن الآلاف مازالوا محتجزين يقعون تحت براثن مسلحو التنظيم المتشدد لاستخدامهم كدروع بشرية.

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وصرحت منسقة الشؤون الإنسانية في العراق “ليز غراندي”، في بيان لها ” أن القتال عنيف للغاية في المدينة القديمة والمدنيون يشهدون خطر شديد يصعب تخيله،وهناك معلومات عن آلاف وربما عشرات الآلاف من المدنيين مازالوا تحت سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية”.

وأضافت “غراندي”إن “مئات المدنيين من بينهم أطفال يتعرضون لإطلاق نار كثيف أثناء هروبهم من المدينة”.

وأصدر عدد من منظمات الإغاثة والسلطات العراقية تقارير تؤكد إن متشددي التنظيم يحاولون منع المدنيين من الخروج لاستخدامهم كدروع بشرية ، مما أدى الى قتل العشرات من المدنيين لدى محاولتهم الهروب من المدينة القديمة على مدار الأسابيع الثلاثة الماضية.

وقال الأمم المتحدة أنها تعرب عن قلقها من ازدياد عدد القتلى المدنيين في المدينة القديمة المليئة بالسكان، وقالت إن ما يقرب إلى 12 مدنيا قتلوا فيما أصيب المئات يوم الجمعة الماضى

وفى نفس السياق،أنشأت القوات العراقية طرقا مغادرة مئات المدنيين لقدرتهم على الهروب من المدينة القديمة خلال القتال لتحرير الحي التاريخي من عناصر التنظيم الذين يقاومون في مواجهة أخيرة دفاعا عن معقلهم الأكبر والأخير في العراق.