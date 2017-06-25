ترامب يهنئ الامة الاسلامية بعيد الفطر

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قام الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال يوم السبت بتوجيه “تحياته الحارة” الى جميع المسلمين في العالم ، وذلك بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك ، و يذكر انه في الوقت ذاته رفضت ادارة الرئيس الاميركي دونالد ترامب و هي الادارة الحالية في الولايات المتحدة الامريكية ، بأن تقوم بالاحتفال بهذا العيد الاسلامي ، و بذلك فأن هذه الادارة تقوم بتوقيف تقليدا سنويا دأبت عليه معظم الادارات الامريكية خلال العقدين الفائتين.

و صرح الرئيس الامريكي الجمهوري دونالد ترامب في بيان له “باسم الشعب الاميركي ، ميلانيا وانا نقوم بأرسال تحياتنا الحارة الى المسلمين في كل العالم الذين يبدأون الاحتفال بعيد الفطر”، و قد اضاف مشيرا الى انه “خلال هذا عيد الفطر يجب ان نتذكر مدى اهمية الرحمة و العطف و الإحسان”.

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و الجدير بالذكر انه تمت الاضافة من قبل الرئيس الاميركي دونالد ترامب قائلا ، انه مع كل المسلمين في جميع انحاء العالم تقوم الولايات المتحدة الامريكية بتجديد التزامها نحو احترام قيم الرحمة و السلام و العطف و الاحسان .

و يذكر انه في عام 1996 قد شرع الرئيس الاميركي الاسبق الذي كان تابع للحزب الديموقراطي بيل كلينتون في تقليد استضافة حفل استقبال بمناسبة عيد الفطر.

و لكن على نفس السياق قام وزير الخارجية الاميركي الحالي ريكس تيلرسون برفض طلبا قد تم تقدمته له من ادارة الشؤون الدينية و الدولية في وزارة الخارجية التابعة للولايات المتحدة الامريكية ، و ذلك من تنظيم حفل لمناسبة عيد الفطر.

و الجدير بالذكر انه في مطلع شهر يونيو لعام 2017 قام نحو مئة مسلم بأداة صلاة المغرب في ولاية نيويورك الامريكية ، أمام برج “ترامب تاور” الذي يملكه الرئيس الجمهوري دونالد ترامب ، وقد تمت احاطتهم بعدد مواز من غير المسلمين الذين كان حضورهم من اجل الإعراب عن تضامنهم مع المسلمين في الولايات المتحدة الامريكية .

و الجدير بالذكر انه اول ايام عيد الفطر المبارك كان يوم الاحد ، ويستمر عيد الفطر لثلاثة ايام ، يتم تحديد العيد بعد انتهاء شهر رمضان المبارك .