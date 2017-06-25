فيران رئيس للكتلة الرئاسية بالبرلمان الفرنسي بعد تورطه في قضايا فساد

Advertisements

قام نواب الاغلبية الرئاسية في الجمعية الوطنية الفرنسية بانتخاب الوزير السابق ريشار فيران كرئيسا لكتلة “الجمهورية الى الامام” ، في البرلمان الفرنسي الحالي ، وذلك وفقا لما قامت بأعلانه العديد من المصادر البرلمانية.

و يذكر ان ريشار فيران الذي كان حليف قريب من الرئيس ايمانويل ماكرون طوال حملته الانتخابية ، متطورط في قضية متعلقة بعقارات ، و كان قد غادر الحكومة بعد الانتخابات التشريعية التي حدثت خلال يوم الاحد الماضي ، بطلب من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ، و قد قام بالترشح لرئاسة الكتلة المتكونة من 308 مقعد في الجمعية الوطنية.

Advertisements

و الجدير بالذكر ان ريشار فيران لم يستمر اكثر من شهر على رأس وزارة تماسك الاراضي الفرنسية ، و ذلك بعد ان تورط في تحقيق قضائي أولي في احد قضايا الفساد.

و قد قام احد المصادر بالتصريح ان ريشار فيران ، و الذي كان اشتراكي في السابق ، ثم بعدها التحق بايمانويل ماكرون منذ بداية ترشحة و حملته الانتخابية ،كان هو المرشح الوحيد عن الكتلة الرئاسية ، وتم انتخابه برفع الايدي و لكن امتنع 2 من النواب عن التصويت له.

و قد قام الرئيس الجديد لكتلة الاغلبية بالتصريح في بيان له قام حزب الجمهورية إلى الامام بنشره ، قائلا بصفتي رئيس مجموعة الجمهورية الى الامام ، سأكون حريصا على ان احي الوعد بأن نجدد الممارسات السياسية مع الحكومة، على ان نقوم بتجسيد عقد الامة ، ذلك الوعد الذي ابرم بين رئيس الجمهورية و مواطنين فرنسا.

و على جانب اخر فأن انتخاب ريشار فيران بشبه اجماع ، قد ادي إلى انتقاد العديد من السياسيين الفرنسيين للامر ، حيث كتب النائب السابق عن حزب الجمهوريين اليميني تييري مارياني في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر ، قائلا ان ما يحدث هو نتيجة وجود عصابة حقيقية من منفذي الاوامر ،و يقومون بالاستخفاف بالاخلاق.

اما بالنسبة لنائب رئيس حزب الجبهة الوطنية اليميني المتطرف فلوريان فيليبو فقد افاد ان القول باضفاء طابع اخلاقي على السياسة يعتبر كلمات كبيرة بافعال صغيرة