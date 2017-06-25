بوتين يهنئ الامة الاسلامية بعيد الفطر

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قام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ، بتهنئة كلا من مسلمي روسيا و مسلمي العالم كله ، بحلول عيد الفطر المبارك ، و قد اشارة خلال كلمته إلى دور المسلميين الروس في الحفاظ على الوفاق و السلم الأهلي في جميع انحاء روسيا.

و يذكر ان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد قام بالكتابة في برقية التهنئة التي تم نشرها على الموقع الرسمي للكرملين قائلا عيد فطر السعيد ، و صرح بأنه واحد من أهم الأعياد التي يقوم المسلمون بأحيائها في العالم على مر القرون ، حيث يقوم هذا العيد بالحمل في طياته معنى أخلاقيا عميقا ، بعد انتهاء شهر رمضان الفضيل، ليقوم المسلم بالتعبير به عن سعادته بالتجدد و عن السعي نحو الأفضل ، والتهيأ لفعل الخير ومساعدة المحتاجين و الفقراء .

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و قد صرح مضيافا ، ان مسلمي روسيا قد اعتادوا على العناية بإرث آبائهم و أجدادهم الديني و التاريخي ، و لازال الروسيين مستمرين على هذا العهد ، محتفطين بأعراف أسلافهم ، و لم يتوقفوا عن غرس هذه التقاليد في قلوب أبنائهم و الأجيال الصاعدة.

و الجدير بالذكر انه في ختام البرقية قد قام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بكتابة الاتي ، انه لا بد في هذه المناسبة من ان يتم التعبير عن خالص الاحترام من قبلنا للهيئات الإسلامية الروسية ، على النشاط الاجتماعي و الثقافي التي قامت به ، و على المبادرات الخيرية و التعليمية و التنويرية الوطنية التي تعمل على اطلاقها و على تطبيقها ايضا و ذلك من اجل خدمة المجتمع في روسيا.

و يذكر انه اضاف قائلا ، انه لابد من ان يشير و يشيد إلى دور هذه الهيئات في عملها من اجل الحفاظ على الوفاق و السلم الاهلى في كل ربوع روسيا ، و ايضا قد اشاد بتعزيز هذه المنشاءات لاواصر الصداقة و الفهم المتبادل بين ابناء روسيا من المسلمين وغيرهم من الفئات الاخرى.

و يذكر ان اول ايام عيد فطر المبارك في روسيا واغلب العالم تم اعلانه يوم الاحد .