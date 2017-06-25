أردوغان ينهار خلال صلاة العيد

Advertisements

قامت وسائل الإعلام في تركيا نقل خبر فقدان الوعي الذي مر به الرئيس التركي “رجب الطيب أردوغان”، وكان هذا اليوم خلال قيامه بأداء صلاة العيد في أحد المساجد التابعة لمدينة إسطنبول، و الذي قد أربك الجميع خلال أداء الصلاة.

كما وأضافت القناة الإعلامية “سكاي نيوز” الإخبارية خلال تصريحها عن الحادث، أنه قد تم رصد مشهد انهيار الرئيس التركي “رجب الطيب أردوغان” وكان هذا اليوم قبل بدء صلاة عيد الفطر المبارك، في تمام الساعة السادسة تقريبا من صباح اليوم.

Advertisements

كما و أسرع الحرس التابعين للرئيس بالإضافة إلى مجموعة من الأطباء إلى الرئيس لنجدته، بعد أن سقط خلال الصلاة وقاموا بنقله إلى أحد أركان المسجد من أجل تقديم المساعدة اللازمة و الكشف عن السبب الذي قد أدى إلى سقوطه.

كما وأقبل العديد من المراسلين الإخباريين ولكن القوات الأمنية قد منعتهم من الدخول إلى المسجد أو الإقتراب منه و لكنهم استمروا في الانتظار للكشف عن المستجدات إلى أن ظهر الرئيس التركي بعدها بفترة وقد استعاد كامل وعيه.

كما وألقى الرئيس التركي بعدها كلمته لطمأنة المراسلين، قائلا بأن السبب وراء الوعكة التي أصابته و التي تسببت في سقوطه هو الارتفاع في ضغط الدم و النّاتج عن إصابته بمرض السكر و أنه أصبح الأن بصحة جيدة ولا داعي للقلق عليه، إذ أنه قد تحسن الأن.