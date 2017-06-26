الجيش الإسرائيلي يقصف مواقع لسوريا بهضبة الجولان

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قامت الطائرات الحربية الإسرائيلية بضرب عدة مواقع تابع للجيش السوري في مرتفعات الجولان واستهدفت دبابتين، رداً على القذائف التي سقطت من سوريا في الجانب الذي تحتله إسرائيل من هضبة الجولان .

وصرح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إنه “رداً على ضرب 10 قذائف من سوريا، في وقت مبكر من صباح اليوم، واستهدفت الطائرات الإسرائيلية الموقع الذي انطلقت منه القذائف بالإضافة إلى دبابتين في شمال الجولان”.

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وتابع أن الجيش يتابع الأمر بجدية بالغة”وصد أى محاولة للمس بسيادة دولة إسرائيل ويعتبر النظام السوري مسؤولاً عما يجري في أراضيه”.

وأشار الى أن الجيش قام بنقل رسالة احتجاج شديدة اللهجة إلى قوات حفظ السلام الدولية وهى المسؤولة عن فض الاشتباك بين سوريا وإسرائيل.

ولاتزال تحتل إسرائيل مرتفعات الجولان السورية منذ حرب يونيو 1967.

وأعلن المتحدث العسكري الإسرائيلي “افيخاي أدرعي” في وقت سابق عن سقوط عدة قذائف على منطقة مفتوحة شمال هضبة الجولان “لكن لم تسجل أى إصابات أو أضرار”.

وقام الجيش الإسرائيلي بتعزيز إجراءاتها الأمنية ورفع درجة الاستعداد القصوى على الحدود مع سوريا مع اقتراب الاشتباك الداخلي بين فصائل المعارضة المسلحة وقوات النظام السوري من بلدة القنيطرة.

وتابع “أدرعي” “في ضوء استمرار الاشتباكات الداخلية في سوريا بالقرب من منطقة القنيطرة ومن أجل الحفاظ على أمن سكان المحيط طلب الجيش الإسرائيلي من المدنيين والمزارعين عدم المكوث في المناطق المفتوحة”.

وكانت قد شهدت الأشهر الماضية الكثير من الحوادث المماثلة التي قام بها الجيش الإسرائيلي بضرب مواقع في سوريا.