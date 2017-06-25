عاجل :عملية دهس تستهدف المسلميين في اول ايام عيد الفطر في بريطانيا

Advertisements

قامت سيارة بدهس عددا من المسلمين الذين كانوا يقوموا بالاحتفال بعيد الفطر المبارك في منطقة نيوكاسل المتواجدة في العاصمة البريطانية لندن ، و حسب شهود في المنطقة، صرحوا عن اصابة 5 أشخاص على الأقل ، و قد أكدو على أن السيارة قامت بدهس مجموعة من الناس كانوا يحتفلون بعيد الفطر، من بينهم عائلات وأطفال ، و ذلك وفقا لوسائل اعلام المملكة المتحدة البريطانية.

و الجدير بالذكر ان هذه الحادثة لم تكن الأولى خلال هذا الشهر ، حيث حدثت حالة دهس امام أحد المساجد بشمال لندن، و كان الهجوم يستهدف حشدا من المصلين خلال اول ساعات يوم الإثنين ، و قد اسفر عن هذا الحادث مقتل شخص وإصابة 10 آخرين.

Advertisements

و الجدير بالذكر ان رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي كانت قد قدمت تعاهد إلى الشعب البريطاني بمحاربة الارهاب أيا كان من المسؤول، و بذك يتم ضم تلك الحادثة إلى سلسلة أخرى من الحوادث التي قامت بأستهداف المسلمين في كل انحاء أوروبا.

و على جانب اخر من حادثة دهس المصلين في العاصمة البريطانية لندن ، حدث هجوم آخر، تمثل في مقتل فتاة مسلمة من أصل مصري، في ولاية فرجينيا الامريكية في منطقة “سترلنج”، و ذلك بسبب اعتداء سائق على الفتاة بآلة حادة بعد خروجها من المسجد التابع لولاية فرجينيل، و يذكر ان تلك الواقعة تمثل حالة من الجدل بخصوص الاستهداف الذي يتكرر و يكون المقصود منه المسلمين خلال الفترة الماضية.

و يذكر ان جرائم الكراهية ضد الميلمي كانت قد بدأت في عام 2009 في المانيا بمقتل فتاة محجبة و وصفها بالارهابية ، و قد ازادات جرائم الكراهية في اوروبا بعض ظهور تنظيم الدولة الاسلامية داعش ، حيث اصبح الوضع يشكل حالة من التوتر بين الشعوب الاوروبية والمسلمين.