اوردغان بحالة صحية جيدة بعد تعرضه لوعكة اثناء الصلاة

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صرح الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يوم الأحد أنه بخير ، و ذلك بعد أن شعر بتوعك لفترة قصيرة خلال صلاة عيد الفطر المبارك في العاصمة التركية اسطنبول.

و يذكر انه تم التصريح من قبل صحيفة حرييت التركية ، أن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان كان قد تلقي عناية طبية سريعا ، بعد أن شعر بوعكة لفترة وجيزة خلال الصلاة صباح اول ايام عيد الفطر المبارك الذي يعد أول ايامه يوم الاحد ، و كانت الصلاة في مسجد معمار سنان في الواقع في العاصمة اسطنبول.

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و الجدير بالذكر ان وسائل إعلام تركية كانت قد صرحت أن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان قد اصيب بإغماء لفترة قصيرة داخل المسجد ، ولكن و سائل الاعلام التركية لم تأكد ذلك بعد .

و في نفس السياق تم التصريح من قبل الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إنه قد اصيب بتوعك و ذلك الامر مرتبط بضغط دم الرئيس التركي ، و ايضا لعدم توازن مستوى السكر في جسده.

يذكر انه تم النقل عن وكالة الاناضول الذي قامت بنقل تصريح اوردغان ، وقد قال انه تعافى بسرعة. و اصبح بخير في الوقت الحالي ، و سيقوم بمواصلة البرنامج المعد له .

و قد صرح الرئيس التركي إردوغان أن سيقوم بحضور مراسم سيتم اقامتها في اسطنبول ، وسوف يقيمها حزبه الحاكم بمناسبة عيد الفطر المبارك.

و يذكر ان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان لم يقوم بتوقيف برنامجه السياسي في شهر رمضان ، حيث كان يقوم بألقاء خطابات تقريبا كل يوم بعد الانتهاء من الافطار.

و الجدير بالذكر ان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ، كان لاعب كرة القدم شبه محترف في السابق ، و قد ظهر بصورة رجل قوي و نشيط و بصحة جيدة .

و قد تولى رجب طيب إردوغان الذي يبلغ من العمر 63 عاما الحكم منذ عام 2003 ، أولا كرئيس للوزراء في تركيا و منذ عام 2014 تولى الحكم كأول رئيس تركي منتخب في اول اقتراع مباشر للرئاسة في تركيا.