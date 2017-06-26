أردوغان:قائمة المطالب المقدمة لقطر تعتبر تهجم على الحقوق السيادية لها

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قال الرئيس التركي “رجب طيب أردوغان” أن لائحة المطالب المقدمة لقطر لا تناسب القوانين الدولية ،وأن بلاده تؤيد موقف قطر منها .وكانت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر قرروا بالإجماع قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر متهمة إياها بدعم جماعات إرهابية والتدخل في شؤونها .وقالت أن هذه العقوبات، القائمة منذ أكثر من أسبوعين،غير مسبوقة في منطقة الخليج .

وقدمت الدول المقاطعة الأربع لقطر قائمة،تحتوى على عدد من الطلبات،فى طريق السعي لإنهاء الأزمة،تتضمن إحداها إغلاق القاعدة العسكرية التركية في الأراضي القطرية، وتتضمن القائمة أيضا تقليص علاقات قطر مع إيران وأعلنت دول المقاطعة أنها تمهل الدوحة عشرة أيام،تنتهي يوم الجمعة المقبل، للاستجابة للمطالب المقدمة .وصرح الرئيس التركي إن بلاده “بذلت وتبذل كل ما في وسعها لتقديم الدعم لقطر” ، فى الوقت الذى نفت فيه ،قطر الاتهامات الموجهة إليها بدعم وتمويل الإرهاب وزعزعة السلم والاستقرار الإقليمي .

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وأضاف أردوغان “أقولها بصراحة، هناك وضع مخالف للقوانين الدولية، ويجب التخلص منه “. وأكد الرئيس التركي على أن بلاده “تقدر وتتبنى موقف قطر من قائمة المطالب وتعتبرها مخالفة للقوانين الدولية”. وأردف إن موقفه يعود”لأن القانون المتعارف عليه بين الدول لا يمكن التهجم إلى هذا الحد على الحقوق السيادية لدولة ما”.

ويرى أن قائمة المطالب أيضا تمثل “تطاول يصل إلى حد التدخل بالشؤون الداخلية” . وكان البرلمان التركي قد أقر فى وقت سابق مع بداية الأزمة اتفاقية للتعاون العسكري مع قطر،وتم إنشاء القاعدة التركية في الأراضي القطرية بموجب الاتفاقية الموقعة بين البلدين في عام 2014.