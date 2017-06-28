أوغلو: ليس للدول الأخرى أى علاقة بقاعدتنا العسكرية فى قطر

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قال “مولود جاويش أوغلو”وزير الخارجية التركي،أن القرار المتخذ بشأن إنشاء القاعدة العسكرية التركية في قطر “ليس له أى علاقة بالدول المجاورة، ويجب عليها احترام القرار فقط”.

كان ذلك رداً على قائمة المطالب التي قامت بإرسالها المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين ومصر إلى قطر والتى تنص على إغلاق القاعدة العسكرية التركية التى يتم إنشاؤها حالياً فى قطر .

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وصرح “أوغلو” إن”تركيا وقطر قاما بالتوقيع على إتفاقية فيما بينهما تتعلق بتأسيس تلك القاعدة،وبالطبع هذه الاتفاقية تم توقيعها من قبل دولتين لهما سيادة،ولا تخص أى دول أخرى، وليس عليهم إلا احترامها فقط”.

وتابع فى تصريحه أن تركيا”رفضت الأزمة منذ بدايتها في الخليج ورفضت فرض الحصار على الشعب القطرى،ورأت ان ذلك خطأ، دون اى تحيز لطرف على طرف آخر في قول الصواب”.

وأضاف “جاويش أوغلو” إن”لو كان ما حدث تعرضت السعودية أو غيرها من الدول فى نفس الظروف، كان سيصبح رد فعل تركيا مشابهاً تماماً لنفس الموقف الذى تم اتخاذه مع قطر”.

وأكد على أن الإدارة التركية تسعى بكل جهدها من أجل إنهاء هذه الأزمة ويستمر الرئيس التركي “رجب طيب أردوغان” فى بحث سبل الوساطة مع أمير قطر الشيخ “تميم بن حمد آل ثاني”، وأمير الكويت الشيخ “صباح الأحمد الجابر الصباح”، والعاهل السعودي الملك “سلمان بن عبدالعزيز”، حتى يتمكنوا من إيجاد حلول لإرضاء الأطراف وحل المشكلة القائمة.

وعلق ” أردوغان” فى وقت سابق على قائمة المطالب التي قدمتها دول المقاطعة، قائلا إنها “تتضمن تهجمًا فى نصوصها على الحقوق السيادية، وتطاولًا يصل إلى درجة التدخل فى الشؤون الداخلية لقطر”.

وتابع “أردوغان”: “طلب سحب تركيا قواتها من قطر يعد موقفاً مسيئاً لتركيا،فعندما نبرم إتفاق دفاعي مع أي بلد هل يصبح من الواجب علينا أن نحصل على إذن من البعض”.