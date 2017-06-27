ميانمار.. انتزاع 500 رتبة عسكرية بسبب التورط في تجنيد أطفال بالجيش

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قامت السلطات العسكرية التابعة إلى بلدة “ميانمار”، بإصدار قرار رسمي بانتزاع أكثر من 500 رتبة عسكرية من العسكريين العاملين فى قوات الجيش بالبلدة، على أثر فضيحة تجنيد القادة لعدد من الأطفال فى صفوف الجيش.

ورد في البيان الرسمي الذي نشرته صحيفة ميلودى التابعة إلى بلدة ميانمار، مساء يوم أمس الاثنين، على غرار الفضيحة التي هزت أركان الجيش بالبلدة، والتي نتج عنها إنتزاع رتب 500 فرد على ذمة الجيش بالإضافة إلى فرض عقوبة الحبس علي 87 ضابطا من ضباط الجيش واعتقال عدد 439 عسكريا، بسبب تورطهم في فضيحة تجنيد أو تشغلي أطفال في الفترة الماضية فى الجيش.

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تم فرض هذه العقوبة بموجب أحكام اتفاق قد سبق توقيعه بين كلاً من بلة ميانمار و الأمم المتحدة، والذي تم فى عام 2012، وقد نص هذا التوقيع على تحريم تجنيد الأطفال فى الجيش.

من جهة أخرى، أنه قد أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسيف”، فى بيان رسمي لها، أنه قد تم تسريح عدد من الأطفال في الفترة الماضية، حيث تم تسريح 67 قاصرًا من جيش ميانمار والذين كانوا يعملون داخل صفوف قوات الجيش.

كما ورد في بيان “اليونيسيف”، أنه قد تم تم تسريح عدد كبير من الأطفال والذين كانوا يعملون بالجيش، حيث جاء في إحصائيات اليونيسيف أنه قد تم تسريح 849 طفلًا ولكن لم يتمكنوا من العثور على مصدر موثوق عن أعداد الأطفال الموجودين حاليًا على ذمة الخدمة العسكرية بالبلدة.