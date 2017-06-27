ترامب يهاجم الإعلام الأمريكى بسبب التقارير الصادره ضده

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قام دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي، بنشر تدوينة خاصة على صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الإجتماعي تويتر، مهاجمًا الإعلام الأمريكى فيها.

جاء هجوم ترامب الأخير على الإعلام الأمريكي بعد استقالة عدد 3 صحفيين من الصحفيين التابعين إلى شبكة CNN الإخبارية، وكان السبب وراء هذا الهجوم هو تقرير كاذب قد كشف عنه الإعلام في الفترة الأخيرة عن صلة الرئيس الأمريكي بدولة روسيا.

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قال دونالد ترامب، فى تغريدة خاصة قام بنشرها على حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، فيما يخص المادة التي قد قامت الصحيفة بنشرها والتي ترتب عليها استقالة عد من الصحفيين: “اضطرت CNN لحذف مادة كبيرة حول روسيا كما اضطر 3 من العاملين في الشبكة للاستقالة”.

وتابع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في تدوينته على موقع التواصل الإجتماعي قائلاً: “وماذا عن المواد المزورة الأخرى التي ينتجونها؟ أخبار كاذبة”.

اتهم الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، في تصريحاته الشخصية عدد من الصحف الأمريكية، حيث جاء في تصريحاته التي نشرها مهاجمًا فيها كلا من صحيفة “نيويورك تايمز” وصحيفة “واشنطن بوست” بالإضافة إلى مهاجمة عدد من الشبكات الأخرى وهي ” NBC, CBS & ABC”.

وكان اتهام دونال للإعلام الأمريكي بأنه قد قام بنشر أخبار كاذبة على شاشته وصفحاته وأن هذه الاتهامات التي قد طالته ليس لها أي علاقة من الصحة، والتي قد اتهمه الإعلام بأن هناك علاقة روسيا تجمعه بروسيا.