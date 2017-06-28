طائرات التحالف تستهدف أحد السجون التابعة لداعش فى سوريا

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قالت عدة تقارير اعلامية ان احد الغارات الجوية التى قامت بها عدد من الطائرات التابعة للتحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ‘أسفرت عن مقتل 57 شخصا، والتى كانت قد استهدفت على أحد السجون التابعة لتنظيم الدولة الإسلامية في بلدة الميادين في سوريا.

وكان قد أعلن التحالف في وقتا سابق أنه سيقوم بالتحقيق في صحة هذه الأنباء،واذاع المرصد السوري لحقوق الإنسان المعارض، والذي يتخذ من بريطانيا مقرا له، أن أكثر من أربعين شخص كانوا ضمن السجناء،في الوقت الذي اتضح فيه أن الباقيين من حراسهم التابعين لتنظيم الدولة الإسلامية.

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ويقع حي الميادين في وسط المناطق التي مازالت تقع تحت قبضة تنظيم الدولة الإسلامية، شمالي البلاد، وتتضمن أحد التقارير الإخبارية للإعلام الحكومي السوري وبحسب ما جاء به المراسلين بمنطقة “دير الزور” أن طائرات التحالف قصفت بناية في بلدة الميادين ودمرتها تماما،وكان تنظيم الدولة الإسلامية يستعملها لحبس السجناء .

وصرح “ريان ديلون ” المتحدث باسم التحالف الدولي، متحدثا عن الحادث:”سننظر في أي أنباء ومزاعم ونتحقق من صحتها،وفي حال إذا كنا مسؤولين عن وقوع ضحايا مدنيين، سنعترف فورا بذلك”، وأكد علي أن تقارير المرصد كانت فيها مبالغة كبيرة .

ومن المرجح أن تنظيم الدولة الإسلامية قام بنقل معظم قياداته إلى منطقة بلدة الميادين في وادي الفرات، جنوب شرقي عاصمته المحاصرة الرقة،وهو ما صرح به عدد من المسؤولين في المخابرات الأمريكية.

وكان قد أعلن عدد من المسؤولون إن من بين هذه العمليات التي قد تم نقلها إلى الميادين، والذي يبلغ بعده حوالي 80 كيلومترا من الحدود العراقية السورية، أحد فرق الدعاية على الانترنت، وقيادة مراقبة تنفيذ الهجمات في أوروبا وعدد آخر من مناطق العالم .