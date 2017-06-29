إدارة ترامب: منح تأشيرة أمريكا بمعايير محددة إلى مواطني 6 دول إسلامية

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قامت إدارة ترامب بإصدار عدة قرارات جديدة خاصة بدخول عدد من مواطني بعض الدول إليها، حيث ورد بين طيات صفحات وكالة أسوشيتد برس، فيما يتعلق بقرارات ترامب وحكومته، أنه قد تقرر منع 6 دول يغلب علي سكانها المسلمين إلا بشروط خاصة حتى يتم السماح لهم بدخول الولايات المتحدة الأمريكية.

ورد في قرارات حكومة ترامب إن الإدارة الأمريكية قد قررت أن تلزم المواطنين الراغبين في الحصول على تأشيرة دخول لأمريكا، وتحديدًا المواطنين التابعين إلى ست دول يغلب على سكانها حمل الديانة الإسلامية بالإضافة إلى اللاجئين القادمين إلى الولايات المتحدة، بأن تكون لهم بالبلاد الأمريكية حتى يتم السماح لهم بالدخول إليها.

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وعن العلاقة التي قد قررتها الإدارة الأمريكية، ورد أنه يتوجب وجود علاقة أسرية وثيقة أو وجود صلة تجارية قوية وخاصة بالولايات المتحدة للمواطنين التابعين لهذه الدول، حتي يتم السماح لهم بالعبور.

قامت الوكالة الأمريكية بنقل برقية تابعة إلى الخارجية الأمريكية، إن التعليمات الجديدة التي تم ذكرها، قد وردت بعد أن صدر قرار المحكمة العليا والخاص بإعادة العمل بشكل جزئ مرة أخرى بالأمر التنفيذى الذى أصدره رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، دونالد ترامب، بخصوص هذا الصدد.

ورد فى برقية الخارجية الأمريكية، أنه يتوجب على المواطنين التابعين لهذه الدول الذين يرغبون في طلب التأشيرة من أجل دخول الولايات المتحدة، أن يقوموا بإثبات وجود علاقة بأحد الوالدين أو زوج وابنة بالغة أو ابن بالغ أو طفل أو صهر أو أخ أو زوجة ابن، بحيث يكونوا موجودين فعليا فى الولايات المتحدة، كما أكدت الوثيقة على أن كلاً من الأحفاد والأجداد والأعمام والعمات وأى علاقات أسرية أخرى غير معترف بها.