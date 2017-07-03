دول المقاطعة توضح موقفها من قطر لدى منظمة التجارة العالمية

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أرسلت المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين ومصر رسالة إلى منظمة التجارة العالمية حول “قانونية” القرارات التي اتخذت الشهر الماضى فيما يخص قطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية مع قطر، وذلك بحسب ما نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

وقالت وزارة التجارة والاستثمار أن هذه الرسالة كانت على هامش اجتماع مجلس تجارة السلع في المنظمة والذي عقد في مدينة جنيف بسويسرا، بشأن توافق الإجراءات التي قررتها السعودية والإمارات والبحرين ومصر مع أنظمة منظمة التجارة العالمية.

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وأعلنت دول المقاطعة الأربعة، في بيان مشترك أعلن خلال الاجتماع، إن كل الإجراءات التي تم اتخاذها تتناسب مع الأنظمة الدولية التي تفتح المجال قانونياً للدول الأعضاء نحو التحرك ضد أي دولة تضر أمنها واستقرارها، وهو ما يعتبر حقاً سيادياً يتفق مع المادة “21” من الاتفاقية العامة للتجارة في البضائع والسلع”.

وقالت وكالة الأنباء السعودية أن هذه المادة ” تؤكد على أنه في حال الطوارئ في العلاقات الدولية فإن قوانين الاتفاقية تسمح للدول الأعضاء بعمل الخطوات التي تراها ضرورية لحماية مصالحها وأمنها الوطني”.

وتابعت الوكالة: “كما تتضمن هذه المادة رقم “14” من اتفاقية الخدمات، والمادة “73” من اتفاقية الملكية الفكرية المتفق عليها من الدول الأعضاء كل الحقوق السيادية للدول لاتخاذ أي سبل وقرارات لحماية أمنها الوطني واستقرارها من المشاكل والأزمات التي قد تشهدها “.

وبانتهاء اليوم الاحد، تكون قد انقضت المهلة التي أمهلتها دول المقاطعة لقطر حتى تعلن موقفها من قائمة المطالب الثلاث عشر التي كانت قد اتفقت عليها مجموعة الدول وأرسلتها إلى قطر ، واتضح الموقف القطرى بالرفض للمطالب مما يتسبب فى زيادة صعوبة الأزمة .