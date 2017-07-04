السعودية تقوم بترتيب اجراءات الحج بالنسبة لحجاج ايران

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قامت المملكة العربية السعودية بالموافقة على ان تقدم خدمات قنصلية للدولة الايرانية ، و ذلك خلال موسم الحج ، لاجل ضمان الحج للمواطنين الايرانيين داخل اراضي المملكة العربية السعودية ، و ذلك بالرغم من قطع العلاقات الدبلوماسية بين كلا من المملكة العربية السعودية و ايران ، و جاء ذلك وفقا لما قامت وزارة الخارجية الإيرانية باعلانه خلال يوم الثلاثاء.

و يذكر ان وكالة الأنباء الايرانية “ايسنا” قامت بالنقل عن المتحدث الرسمي بهرام قاسمي ، بأن بعض موظفي الشعبة القنصلية في وزارة الخارجية الايرانية ، سيكونون متواجدين في المملكة العربية السعودية و خاصة جدة و مكة و المدينة ، و ذلك لاجل توفير الخدمات القنصلية للحجاج الذين يحملون الجنسية الايرانية خلال موسم الحج.

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و الجدير بالذكر ان الإيرانيين لم يتمكنوا من ان يقوموا بالمشاركة في موسم الحج خلال السنة الماضية ، و ذلك بعد ان فشلت كل المباحثات بين كلا من الجانبين بخصوص سلامة الحجاج الايرانيين في الاراضي السعودية ، لكن تم التوصل في وقت سابق من هذا العام إلى اتفاق يتيح للايرانيين ان يقوموا بالمشاركة في أداء الفريضة بالاتفاق بين ايران و المملكة العربية السعودية ، و ذلك خلال شهر سبتمبر القادم.

و يذكر ان كلا من إيران و المملكة العربية السعودية قاموا بقطع العلاقات الدبلوماسية فيما بينهم في شهر يناير من عام 2016 ، و ذلك بعد أن قام إيرانيون بمهاجمة سفارة المملكة العربية السعودية الموجودة في العاصمة الايرانية طهران ، و كان ذلك بمثاية رد من الشيعين الايرانين على إعدام رجل الدين الشيعي السعودي نمر النمر من قبل سلطات المملكة العربية السعودية.

و الجدير بالذكر ان كلا من ايران و المملكة العربية السعودية لديهم مواقف متعارضة ، و ذلك بخصوص عدد من الملفات والنزاعات في الشرق الاوسط و المناطق المجاورة ، من بينها النزاع القائم في سوريا و ايضا النزاع القائم في اليمن.

و يذكر ان فريضة الحج قام بها حوالي 2 مليون مسلم خلال السنة الماضية في مكة المكرمة .