كوريا الشمالية تعلن عن قدرتها على تدمير كوريا الجنوبية والولايات المتحدة

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اعلنت بيونغ يانغ عاصمة كوريا الشمالية خلال يوم الخميس تحذيرها بشان تدمير كوريا الجنوبية قائلا انه امر “سهل للغاية” بالنسبة لها ، و ذلك وفقت لوسائل الإعلام في كوريا الشمالية ، و جاء ذلك بمثابة رد على التمارين المشتركة بين كلا كوريا الجنوبية و الولايات المتحدة الامريكية ، الذي حدثت بعد تجربة إطلاق صاروخ بالستي تابع لكوريا الشمالية عابر للقارات.

و الجدير بالذكر ان الصاروخ البالستي العابر للقارات التابع لكوريا الشمالية قد لقى إدانة دولية بعد أقل من 24 ساعة من تجربة إطلاقه ،و يضا قامت كلا من كوريا الجنوبية و الولايات المتحدة الامريكية بالرد من خلال تنظيم تمارين تحاكي هجوما على الشمال ، قامت خلالها بأطلاق عدة صواريخ قصيرة المدى تم سقوط كلا منها في بحر اليابان.

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و يذكر ان كوريا الشمالية فامت بالرد في يوم الخميس من خلال “اللجنة الوطنية للسلام في كوريا” التي تعد الاداة الدعائية التابعة لها ، حيث قامت بالتهجم على رئيس كوريا الجنوبية مون جاي-إن الذي قلم بأدانة تجربة الصاروخ التابع لكوريا الشماية ، وبادر ايضا بالدعوة الى تشديد العقوبات على على كوريا الشمالية ، و قالت انه كان يجب ان يفرح من هذا الامر بدلا من ان يهاجمه ، و جاء ذلك حسب ما ذكرته وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية في احد تقاريرها.

والجدير بالذكر ان وكالة الأنباء الكورية الشمالية قد صرحت مضيفة بإن القضاء على القوات الدمى (الجنوبية) يعد امر سهل للغاية ، حيث ان كوريا الشمالية تصبحت قادرة الان على ان تدمر اراضي الولايات المتحدة الأميركية ، ثم قامت بوصف عاصمة كوريا الجنوبية سيول بأنها مقرعصابة و دمية عسكرية للولايات المتحدة الامريكية.

و الجدير بالذكر ان اطلاق كوريا الجنوبية صاروخ عابرللقارات و وفقا لبعض الخبراء ان الصارخ له قدرة على يبلغ ولاية ألاسكا الامريكية ، يعد نجاحا كبيرا لبيونغ يانغ ، التي تعمل على صنع شحنة نووية من الممكن تركيبها على مثل هذه الصواريخ و بذلك تستطيع تهديد الاراضي الاميركي بالسلاح النووي