أردوغان: لن نغلق قاعدتنا العسكرية فى قطر إلا إذا طلبت بنفسها هذا

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قال الرئيس التركي “رجب طيب أردوغان”، أن الطريقة الوحيدة لإغلاق القاعدة التركية في قطر هي أن تقرر قطر شخصياً هذا الطلب وتقدمه لأنقرة، ولكن ما عدا ذلك فلن تقوم أنقرة أبدا بسحب قواتها من الأراضي القطرية، وذلك بحسب تصريحاته .

وأكد “أردوغان” على أن هذه القاعدة العسكرية تم إنشاؤها بناء على طلب قطري في إطار الاتفاقية التي أبرمت بين الجانبين فى عام 2014، كما أن بلاده رحبت بذلك وأعربت عن استعدادها لإنشاء قاعدة مشابهة في المملكة العربية السعودية، لكن تركيا لم تتلق رداً لطلبها بالقبول.

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ووجه “أردوغان”سؤاله عن السبب وراء عدم طلب السعودية والإمارات والبحرين ومصر من قطر اغلاق القاعدتين الأمريكية والفرنسية فى مقابل عدم إنشاء القاعدة التركية، وشدد على أن تركيا ملتزمة بشكل كبير ببنود الاتفاقية التي تم توقيعها مع قطر ولن تتراجع عنها إلّا في الوقت الذي تتوجه قطر بهذا الطلب لبلادنا .

وأضاف”أردوغان” أنه لا يتفق مع قائمة المطالب التي وجهتها السعودية والإمارات والبحرين ومصر إلى قطر، واصفاً هذه المطالب بـ “غير المقبولة” فهى تعمل على إلغاء صفة الدولة القطرية، وتسعى وراء موافقة الدوحة على ذلك.

وأعرب “أردوغان” عن رفضه التام لفرض أى عقوبات على قطر باعتبارها “دولة إرهابية”، وقال إن الدوحة “حاربت الإرهاب على مدى 15 عاما ماضية”، ووجه الدعوة بتدخل العاهل السعودي الملك “سلمان بن عبد العزيز” بصفته “كبير المنطقة” في حل الأزمة القائمة، وشدد على أن بلاده لا تريد أزمة جديدة في الشرق الأوسط خاصة بعد الأحداث التي تشهدها الان سوريا والعراق واليمن.