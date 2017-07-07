أردوغان: ألمانيا ستقدم على الانتحار إذا منعتني من التحدث للأتراك

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صرح الرئيس التركي، “رجب طيب أردوغان”، بأن الحكومة الألمانية “مقدمة على الانتحار” في حال ان منعته من الحديث للجالية التركية في ألمانيا وذلك علي هامش قمة الدول العشرين، التي ستبدأ غدا الجمعة، جاء ذلك خلال تصريحاته الإعلامية.

و قال “أردوغان” في تصريحه : “ألمانيا مقدمة على الانتحار، وعليها أن تصحح خطأها”. وأضاف “أردوغان” أنه يرى ألمانيا بصورة الدولة التي تقدم الحماية الإرهابيين، طالما دامت مصرة علي عدم تسليم أنصار “فتح الله غولن” إلى تركيا.

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يذكر أن تركيا تتهم “غولن” بالتدبير لمحاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت في شهر يوليو من العام الماضي، وهو ما ينفيه تماما “غولن” الذي يتخذ من الولايات المتحدة مكانا آمنا لهروبه من قبضة السلطات التركية .

وعاد “أردوغان” ليؤكد إن ” ألمانيا بحاجة إلى تركيا مثلما تركيا بحاجة إلى ألمانيا”، فلا يوجد هناك اي خلافات شخصية مع الادارة الالمانية او المستشارة “أنغيلا ميركل”.

وكانت قد شهدت العلاقات بين تركيا وألمانيا توترا ملحوظا، بعد أن ألغت السلطات الألمانية عدد من التجمعات السياسية في ظل حملة الاستفتاء على الدستور التركي والتي كان من المقرر ان يحضرها عدد من وزراء حكومة الرئيس “أردوغان”، وهو ما جعل الرئيس التركي يُقدم علي اهتمام ألمانيا بـ “مساعدة وإيواء ودعم الإرهاب”، وكانت قد منعت ألمانيا والنمسا وهولندا أيضا الأتراك من تنظيم تجمعات شعبية سياسية مشابهة داخل أراضيها .