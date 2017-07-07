وزيران و مستشارة لصياغة 9 من حوارات ترامب في قمة العشرين

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قامت قناة “سي إن إن” الامريكية بالكشف عن أن وزير الدفاع الامريكي جيمس ماتيس و معه وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون ، بالإضافة إلى مستشارة واشنطن لشؤون أوروبا وروسيا فيون هيل ، قد قامو باعداد خطة مكتوبة ترسم للرئيس الامريكي دونالد ترامب نقاط حواره المنتظر مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ، الذي سيتم في ألمانيا اليوم.

و يذكر ان قناة “سي إن إن” الامريكية كانت قد ذكرت ، نقلا عن مصدر تم وصفه من قبل القناة بالمصدر الموثوق، بأن القائمين على تنظيم زيارة الرئيس الامريكي دونالد ترامب إلى ألمانيا لكي يقوم بحضور قمة “العشرين” هناك ، عملوا على صياغة تسعة برامج لكي يتم ظبط حوار الرئيس الامريكي دونالد ترامب مع تسعة من القادة و الزعماء المشاركيين في قمة “العشرين” الذين سيلتقوا بترامب على هامش القمة ، و قد أشارت القناة إلى أن خطة الحوار مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تمت صياغتها على بضع صفحات.

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و الجدير بالذكر انه تمت الاضافة من القناة الامريكة ” سي إن إن ” CNN ، أن خطة حديث الرئيس الامريكي دونالد ترامب قد تمت كتابتها بقلم كل من وزير الدفاع الامريكي جيمس ماتيس، و وزير الخارجية الامريكي ريكس تيلرسون ، ومستشارة الرئاسة الامريكية لشؤون أوروبا و روسيا و التي اشتهرت بمواقفها المتشددة التي تعادي فيها السياسة الروسية ،المستشارة فيون هيل.

و يذكر انه من المنتظر أن يلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين و الرئيس الامريكي دونالد ترامب ، و سيكون اللقاء الاول بينهم اليوم و يتم تحضيره على هامش قمة “العشرين” في هامبورج ، حيث يزعم ان يتضمن هذا اللقاء و فقا للكرملين الروسي ، بحث كل من القائدين جملة من القضايا و سيكون اهمها و في مقدمة القضايا الأزمة السورية والوضع القائم في جنوب شرق أوكرانيا ، حيث هناك اختلاف ما بين الجانبيين حول طريقة الحل و التدخل في هذه القضايا .

و الجدير بالذكر ان قمة مجموعة العشرين سيتم اقامتها في مدينة هامبورج الالمانية ، وهي تضم العشرين دولة الاقوى اقتصاديا في العالم.