الامور تسير على ما يرام في اول لقاء بين ترامب وبوتين

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التقي الرئيس الأمريكي ، دونالد ترامب ، مع تظيره الرئيس الروسي ، فلاديمير بوتين ، خلال اليوم الجمعة ، و قد قال ترامب لبوتين إنه «تشرف» بالالتقاء به لأول مرة ، و اضاف موضحا أنه يتطلع إلى ما وصفه ترامب بأشياء إيجابية في العلاقات بين كلا من الولايات المتحدة الامريكية و روسيا الذين يعدون خصمين سابقين في الحرب الباردة التي استمرت بين البلدين فترة طويلة عقب الحرب العالمية الثانية.

و يذكر ان اللقاء بين الرئيس الامريكي دونالد ترامب و الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وجهًا لوجه لأول مرة في قمة مجموعة العشرين التي تقام فعاليتها في مدينة هامبورج الواقعة في ألمانيا ، يعد واحد من أبرز اللقاءات الثنائية التي يتم ترقبها بين قادة و زعماء العالم.

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و الجدير بالذكر ان الرئيس الامريكي دونالد ترامب كان قد تعهد أثناء حملته الانتخابية خلال العام الماضي ، بأنه ينوي اقامة علاقات ودية مع النظام الروسي ، و لكن لم يستطع الوفاء بذلك بعد توليه الرئاسة الامريكية ، و كان ذلك بسبب إجراء إدارته تحقيقات في مزاعم تقول بتدخل روسيا في الانتخابات الأمريكية التي خاضها امام هيلاري كلينتون ، وايضا هناك مزاعم عن وجود وروابط بين فريق حملته الانتخابية و موسكو.

ويذكر ان موسكو قامت بنفي أي تدخل لها في الانتخابات الامريكية ،ومن جانبه صرح ترامب بإن حملته لم تقوم بالتامر مع روسيا.

و الجدير بالذكر ان الرئيس الامريكي دونالد ترامب و الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد تحدثوا لمدة ست دقائق في حضور وزيري الخارجية التابعين للبلدين ، وذلك قبل السماح للصحفيين بأن يدخلوا إلى الغرفة من اجل الاستماع إلى تصريحات الرئيسان ، ثم تم إخراج الصحفيين بعد ذلك لكي يستكمل كلا منهم الاجتماع.

و الجدير بالذكر ان الرئيس الامريكي ترامب قد قام بالتصريح للصحفيين وهو يجلس بجانب الرئيس الروسي بوتين قائلا بأنه هو و الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد قاموا بمناقشة أشياء متعددة ، واضاف انه يظن ان الامور سوف تسير على ما يرام .